İçişleri Bakanı Soylu Mardin Valiliği'ni ziyaretinde konuştu

"Bu gönül köprüsü buluşmaları bizi bir nifak dumağı ile birlikte birbirimize kırdırmak, milletimizi parça pinçik etmee çalışanlara en güzel cevaptır. Bazen yaşadığımız hayatta büyük kavgalar çıkar, bu kavgalara cevap her zaman kavgayla olmaz. Buna cevap imanla, inşa ile gönül kurmakla, güzel sözle, gelişmekle ve büyümekle olur."

"Biz ülkemizin 81 vilayetine üniversiteleri getirmemiz sadece bina yapmak için değil, geleceğe olan iddiamızı taşımak, ilim ve bilimle yarına adım atabilmeyi sağlamakk için

"Bazen milletimizin bir bölümü kandırabilirler, terör örgütünün kandırdığı gençler gibi. Ama gördük ki FETÖ örgütü de gençlerimizi kandırmış. Bizim görevimiz bu milleti yarına taşımak. Gençleri hem de sadece belli bir coğrafyada değil dünyadaki gençleri kandırmış ve kendi emellerine alet etmiştir. Yapmamız gereken ve bilmemiz gereken bu coğrafyanın altın dengesi olduğunu hafızamızdan çıkarmamaktır."

Süleyman Soylu: Huzurumuzu kim bozmaya çalışırsa hakkından geliriz

"BU TOPRAKLARIN EN ÖNEMLİ ŞİFRESİ HUZUR VE İSTİKRARDIR"

"Pazar günü 1.4 milyar euro'luk bir yatırımın temeli bundan aylar önce insanımızı bu bölgede ümitsizlendirmek için terör örgütünün ortaya koymuş olduğu ve Türkiye'nin gelişmişliğinden insanımızı arındırmak için yapılan hamleye karşı, verdiğimiz cevabın en önemli örneğidir."

"Birliğimizden ve beraberliğimizden vazgeçemyeceğiz. Arkasında kim olursa olsun terör örgütlerinin oluşturmak istediği iklimi oluşturmayacağız. Bu toprakların en önemli şifresi huzur ve istikrardır."

"HUZURUMUZU KİM BOZMAYA ÇALIŞIRSA HAKKINDAN GELİRİZ"

"Terör örgütünün Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için koymuş olduğu çabalara açık söylemek istiyorum huzurumuzu kim bozmaya çalışırsa hakkından geliriz. Bunun başka bir şeyi söz konusu değildir. Kürt kardeşimizin de teminatı, vatandaşımızın her bireyinin teminatı, Arap kardeşimizin de teminatı demokrasidir, hukuktur, bu kardeşlik iklimidir ve güveni tesis etmek anlayışının kendisidir."

"Kocaeli'ndeki sivil toplum örgütlerimize, işadamlarımıza, tüm dostlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz, hem de dünyaya verilebilecek mesajların en güzelini verdiklerini hepinizin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehit olanın neden şehit olmakta olduğunu bildiğini, gazi olanlar belki bir parçasını burada bırakan ama inanın ki bundan acı çekmeyen tam tersi kardeşliği imar ettiğini bildiği için onur duyan bütün kahraman evlatlarımıza minnetlerimizi ifade ediyoruz. Bunu ben dille söylüyorum ama topraklar da böyle söyler, medreseler de böyle söyler, Mardin'in ve Anadolu'nun bütün güzellikleri böyle söyler"

"GÜVENLİK KUVVETLERİMİZ TEDBİRLERİNİ ALMIŞ DURUMDA"

"Milletimiz rahat olsun. Özellikle tüm güvenlik kuvvetlerimiz, herkes teknik tüm donanımlarla, ki bu konularda son zamanlarda çok önemli mesafeler aldık. İhtiyaç ne varsa teknik olarak bunları ortaya koyuyor, uygulamaya dönüştürüyor ve çok sayıda bu şekildeki aracın yakalanmasını da tespit edilmesini de ve bir şekilde böyle bir anlayışı ortaya koymaya çalışanlara karşı tedbir alınmasını sağlıyoruz. Buna ait tüm güvenlik kuvvetlerimiz ciddi bir şekidle tedbirlerini almış durumdadır. Teknik detayına girmek istemiyorum ama detayları mevcuttur. Araç çalınması Türkiye'de her daim olan bir meseledir. Bizimkisi buna yönelik bir tedbirdir. Terör örgütünün böyle bir anlayışı ihtimalen bir tedbirin adıdır. Bu konuda gerekenlerin tamamı yapılmaktadır. Teknik bu konudaki birçok tedbir alınmaktadır, alınmıştır ve alınmaya devam edilecektir."

FETÖ İMAMI ADİL ÖKSÜZ ARAMALARI HAKKINDA

"Biz büyük ve güçlü bir devletiz. Dedikodularla hareket etme kabiliyetine ve lüksüne sahip değiliz. Güvenlik görevlilerimiz takiplerini sürdürmektedir. Açık yüreklilikle söylemek gerekir ki nerede olursa olsun bizim görevimiz bu millete, demokrasiye ihanet edenleri bulup cezasını vermektir. Hukuk denilen bir kavram var. Bunun çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu konuda özel birimler oluşturuldu. Hem emniyet genel müdürlüğü, hem jandarma genel komutanlığı çerçevesinde. Ötekisi sadece şaiadır."

"Sadece birilerine maşalık edenlerin oyun kabiliyetlerini değerlendirmek de bize düşmez. Bize onları tasfiye etmek düşer. Biz görevimizi yerine getireceğiz"