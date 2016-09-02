Süleyman Soylu ilk ziyaretini oraya yapacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mardin'e gidiyor.

Bakan Soylu, yarın Mardin'de ziyaretlerde bulunacak. İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'nın istifa etmesinin ardından gerçekleşen kabine değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na getirilen Soylu, ilk ziyaretini Mardin'e yapıyor.

EFKAN ALA'NIN YERİNE SÜLEYMAN SOYLU GETİRİLDİ

Bakan Soylu'nun Mardin ziyareti, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik yapılan bombalı saldırının ardından Başbakan Binali Yıldırım ile olay yerine giden İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'dan sonra İçişleri Bakanı düzeyinde bölgeye yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.



KIZILTEPE SALDIRISI



10 Ağustos tarihinde Kızıltepe'de polis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 polis şehit olurken, 2 vatandaş da hayatını kaybetmişti.