Teröristbaşı Gülen o futbolcular için bakın ne yapıyormuş!

15 Temmuz’da Türkiye’yi devirmeye kalkışan Gülen’in Amerika’ya kendisini ziyaret etmeye gelen futbolcu ve spor adamlarını VIP hizmetle Pensilvanya’ya taşıttığı öğrenildi.

1999 yılı itibarıyla Amerika'ya kaçarak Pensilvanya'daki inine yerleşen Gülen, Türkiye'den kendisini ziyarete gelenleri Obama'nın da bazen makam arabası olarak kullandığı Chevrolet Suburban ile yaşadğı çiftliğe getirttiği belirlendi.

Amerika'ya giden futbolcu ve spor adamlarının New York'tan Pensilvanya'ya 'VIP' servislerle taşındıkları ortaya çıktı. Fetullah Gülen bu iş için Önal Ailesi'nin görevlendirmiş. 2010 yılında Amerika'da kamp yapan Türkiye Milli Takımı'ndan bazı futbolcular iki defa olmak üzere Pensilvanya'ya giderek Gülen'i ziyaret ettiği öğrenildi. Futbolcular dışında Guss Hiddink'in yardımcılığını yapan bir antrenör ve Fenerbahçe eski başkanı da ziyaretçiler arasındaydı. (Akşam)

FUTBOLDA FETÖ OPERASYONU!

"15 TEMMUZ FUTBOLU DA ETKİLEDİ"