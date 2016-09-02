TSK: 15 hedef 99 obüs atışı ile vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Cerablus'ta düzenlenen hava harekatında 4 hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Kulliyah ve Zavgar bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 15 hedefin ise Fırtına obüsleriyle 99 atım yapılarak tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9'uncu günü olan bugün 10.00-11.28 saatleri arasında Kulliyah ve Zavgar bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 15 hedefin fırtına obüsleriyle 99 atım yapılarak tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

Harekatın başlangıcından bugüne kadar kadar toplam 262 hedefe bin 128 atım yapıldı.



TSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ ile mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde sürdürülüyor.



Harekatın 9'uncu günü olan bugün 10.00-11.28 saatleri arasında Kulliyah ve Zavgar bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 15 hedef Fırtına obüsleriyle 99 atım yapılarak tam isabetle vuruldu. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı 24 Ağustos 2016'tan bu yana toplam 262 hedefe bin 128 atım yapıldı.



Bugün saat 11.47-12.02 saatleri arasında Kulliyah ve Zavgar bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait 4 hedefin hava harekatı sonucunda imha edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:



"24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekatının başladığı günden bugüne kadar toplam 38 hedefe, 47 yakın hava desteği sağlanmıştır. Ayrıca bugün Koalisyon Güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Zavgar, Tell El Agbar ve Kulliyah köyleri terörist unsurlardan temizlenmiştir.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar 213 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmiştir.



Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir."