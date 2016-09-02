Van bombacısı öldürüldü!

Van’da 16 gün önce, PKK’lı teröristlerce 2 Nisan Polis Merkezi'ne düzenlenen bombalı saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Bombalı aracın Van'ın Saray İlçesi'nden gasp edildiği ve Şırnak'ın Feraşin bölgesinde hazırlandığı belirlendi. Bombalı aracı patlatan ve yaralı yakalanan PKK'lı terörist M.O.'nun anlattıklarıyla soruşturmayı derinleştiren polis, aracı Van'dan gasp ederek kırsal alanda bomba yükleyip M.O'ya teslim eden PKK'lı terörist 'Berxwedan Welat' kod adlı Recep Dalmış'ı düzenlediği opyerasyonda ölü ele geçirdi. Recep Dalmış'ın birçok bombalı eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.



Van'da geçen 17 Ağustos'ta, 2 Nisan Polis Merkezi'ne PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç ile yapılan saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 71 kişi de yaralandı. Bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK'lı terörist M.O. yaralı olarak yakalandı.

VAN'DA PKK'LILARIN EVLERİNDE SAVAŞ MÜHİMMATI ÇIKTI!

Saldırının ardından Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombalı aracın nereden geldiği ve nasıl bomba yüklendiğini ortaya çıkardı. Bombalı saldırıyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslere operasyonlar düzenleyerek çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirdi.



BOMBALI ARAÇ SARAY İLÇESİ'NDE GASP EDİLDİ



17 Ağustos gecesi 2 Nisan Polis Merkezi önünde patlatılan araçla ilgili incelemeler sürerken, aracın Van'ın Saray İlçesi'nden gasp edildiği tespit edildi. Minibüsüyle köye dönen B.H.'nin iddiasına göre köyün kör bir noktasında PKK'lı terörsitlerce yolu kesildi. Elleri ve ayakları bağlanan B.H.'nin kullandığı minibüs PKK'lılar tarafından gasp edildi. Bunun üzerine jandarmaya giderek, aracının gasp edildiğini söyleyen B.H., daha sonra evine döndü.



GASPTAN 3 GÜN SONRA VAN'DA PATLATILDI



Jandarma gasp edilen araçla ilgili çalışma yürütürken, araç Van'dan Şırnak'ın Feraşin bölgesine götürüldü. Burada 29 Ağustos tarihinde Van'da düzenlenen bir operasyonla öldürülen 'Berxwedan Welat' kod adlı Recep Dalmış tarafından araca bomba yüklendi. Araç Feraşin bölgesinde hazırlandıktan sonra kaçakçıların da kullandığı gizli yollardan Van'a sokuldu. PKK'lı terörist Recep Dalmış tarafından Van'a getirilen araç, İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bombalı saldırıda yaralı olarak ele geçirilen M.O'ye teslim edildi. Teslim edilen aracı şehir merkezine getiren M.O., bomba yüklü aracı 2 Nisan Polis Merkezi önünde patlatarak, 2 polisin şehit olmasına, 2 sivilin ölmesine, 71 kişinin de yaralanmasına neden oldu.



YARALI YAKALANAN TERÖRİST HERŞEYİ ANLATTI



Bombalı aracı patlatan ve yaralı yakalanan PKK'lı terörist M.O., olay sonrası itiraflarda bulundu. M.O.'nun anlattıklarıyla soruşturmayı derinleştiren Van Emniyet Müdürlüğü birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda, ekipler bombalı aracı Saray İlçesi'nden gasp ederek kırsal alanda bomba yükleyip Van'dan M.O.'ya teslim eden PKK'lı terörist 'Berxwedan Welat' kod adlı Recep Dalmış'ın saklandığı yer belirlendi.



Edremit İlçesi'nde bir evde oldukları belirlenen Recep Dalmış ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen Niştiman Tota, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.



ÖRGÜTÜN BOMBACISI OLDUĞU BELİRLENDİ



Öldürülen Recep Dalmış'ın daha önce de birçok bombalı eylemi gerçekleştirdiği, örgütün bölgedeki bombacısı olduğu, özellikle hendek ve barikatların bulunduğu Cizre'deki bombalı eylemlerde ve parke taşlarının içerisine bomba yerleştiren terörist olduğu parmak izi incelemesiyle ortaya çıktı.