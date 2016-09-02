Van'dan acı haber! 3 korucu şehit oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde çıkan çatışmada 3 korucu şehit olurken, 4 korucu ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün Tendürek Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş ile bir köy korucusu şehit olmuştu. Bunun üzerine devam eden operasyonda yaşanan sıcak temasta ise geçici köy korucusu Mehmet Aladağ, Muzaffer Aladağ ve İsa Taş şehit olurken, 4 korucu ise yaralandı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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