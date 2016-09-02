ARKADAŞINA GÖNDER Yarbay Mehmet Alkan ihraç edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Yarbay Mehmet Alkan ihraç edildi

  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 17:20 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 17:32
Yarbay Mehmet Alkan ihraç edildi
Yarbay Mehmet Alkan ihraç edildi

Şırnak’ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan kardeşinin töreninde söylediği sözlerle e gelen Yarbay Mehmet Alkan ordudan ihraç edildi. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen Alkan'ın siyasilere yönelik yaptığı çıkışın ardından bütün FETÖ'cü sosyal medya kullanıcıları tarafından fotoğrafı profil resmi haline getirilmişti. FETÖ'nün tetikçisi Türk Solu Dergisi Mehmet Alkan için yürüyüş tertip ederken, derginin genel yayın yönetmeni Gökçe Fırat "Hepimiz Mehmet Alkanız" posterleri ile basın toplantıları yapmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yaklaşık 50 bin kişinin ihraç edildiği KHK'da kardeşinin sinde söylediği sözlerle olan Yarbay Mehmet Alkan da yer aldı.

CENAZE TÖRENİNDE İSYAN ETMİŞTİ

Şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenine üniformasıyla katılan ağabey Mehmet Alkan, "Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor" sözleriyle gündeme gelmişti.

Bu sözlerden sonra Alkan hakkında Genel Komutanlığınca soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmişti.

PKK'NIN GAZETESİ ŞEHİT ABİSİ YARBAYI MANŞET YAPTI