Yarbay Mehmet Alkan ihraç edildi

Şırnak’ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan kardeşinincenaze töreninde söylediği sözlerle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan ordudan ihraç edildi. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen Alkan'ın siyasilere yönelik yaptığı çıkışın ardından bütün FETÖ'cü sosyal medya kullanıcıları tarafından fotoğrafı profil resmi haline getirilmişti. FETÖ'nün tetikçisi Türk Solu Dergisi Mehmet Alkan için yürüyüş tertip ederken, derginin genel yayın yönetmeni Gökçe Fırat "Hepimiz Mehmet Alkanız" posterleri ile basın toplantıları yapmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yaklaşık 50 bin kişinin ihraç edildiği KHK'da kardeşinin cenazesinde söylediği sözlerle gündem olan Yarbay Mehmet Alkan da yer aldı.

CENAZE TÖRENİNDE İSYAN ETMİŞTİ

Şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenine üniformasıyla katılan ağabey Mehmet Alkan, "Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor" sözleriyle gündeme gelmişti.

Bu sözlerden sonra Alkan hakkında Jandarma Genel Komutanlığınca soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmişti.

PKK'NIN GAZETESİ ŞEHİT ABİSİ YARBAYI MANŞET YAPTI