Yeni İçişleri Bakanı'nın ilk ziyareti oraya oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Hastanesine gelen Soylu, Aslan'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Bakan Soylu, ziyaretinde Aslan'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu'ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz de eşlik etti.

Aslan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında başından vurularak ağır yaralanmıştı.