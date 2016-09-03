Atilla Taş ve Gökçe Fırat tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden Murat Aksoy, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Mutlu Çölgeçen tutuklandı. hurriyet.com.tr editörü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nca gözaltına alınan 12 kişiden Atilla Taş, Mutlu Çölgeçen ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler, dün tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedildi.



Abdullah Alparslan Akkuş, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz ve Ömer Şahin savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 8 kişiden Murat Aksoy, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Mutlu Çölgeçen tutuklandı. hurriyet.com.tr editörü Dinçer Gökçe ile İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap ve Ayhan Şimşek de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında gazetecilerin de olduğu 35 kişiden 12'si gözaltına alınmıştı.