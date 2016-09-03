ARKADAŞINA GÖNDER Cerablus sınırına tank sevkiyatı sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Cerablus sınırına tank sevkiyatı sürüyor

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 09:58
Cerablus sınırına tank sevkiyatı sürüyor
Cerablus sınırına tank sevkiyatı sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından ’nin Halep kentine bağlı Cerablus kentinin IŞİD’den temizlenmesi ve sınırda güvenliğin sağlanması amacıyla başlatılan ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında Gaziantep'in Karkamış İlçesi’ne dün de tank sevkiyatı yapıldı.

TSK tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatı kapsamında dün Karkamış'a 10 tank daha sevk edildi. TIR'lar üzerinde Karkamış'a sevk edilen tanklar, Cerablus sınırındaki Soylu Mahallesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında mahalledeki karakola getirilen tanklar, burada konuşlandırıldı.

Öte yandan Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen ÖSO güçleri ise Cerablus'un batısında ilerleyişini sürdürüyor. ÖSO güçleri, TSK ve koalisyon ülkelerinin desteğiyle IŞİD'in Rakka'dan sonra ikinci merkezi konumundaki Bab'ın denetimini ele geçirmeyi hedefliyor.

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT!