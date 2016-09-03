Cerablus sınırına tank sevkiyatı sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus kentinin IŞİD’den temizlenmesi ve sınırda güvenliğin sağlanması amacıyla başlatılan ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında Gaziantep'in Karkamış İlçesi’ne dün gece de tank sevkiyatı yapıldı.

TSK tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı harekatı kapsamında dün gece Karkamış'a 10 tank daha sevk edildi. TIR'lar üzerinde Karkamış'a sevk edilen tanklar, Cerablus sınırındaki Soylu Mahallesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında mahalledeki karakola getirilen tanklar, burada konuşlandırıldı.

Öte yandan Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen ÖSO güçleri ise Cerablus'un batısında ilerleyişini sürdürüyor. ÖSO güçleri, TSK ve koalisyon ülkelerinin desteğiyle IŞİD'in Rakka'dan sonra ikinci merkezi konumundaki Bab'ın denetimini ele geçirmeyi hedefliyor.



SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT!