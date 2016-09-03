Çukurca'da 3 asker şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 20 asker yaralı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi kırsalında devam eden operasyonlarda bu sabah çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 20 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.



Çukurca kırsalında operasyonu sürdüren güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında bu sabah saat 06.45 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 3 asker şehit olurken, çatışmada yaralanan 20 asker helikopterle Fatih Kışlası'na, oradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu ve bölgede çatışmaların sürdüğü belirtildi.

TSK'DAN ÇUKURCA'DA HAVA OPERASYONU