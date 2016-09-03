Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un vefatı nedeniyle Özbek halkına taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerimov'un vefat haberinin ardından Özbekistan Senato Başkanı Nigmatullah Yoldaşev, Başbakan Şevket Mirziyeva ve merhumun eşi Tatyana Akbarovna Kerimov'a birer taziye telgrafı yolladı. Türk halkı adına Özbek halkına taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda Özbekistan'ın son çeyrek yüzyılda başarılı bir gelişme kaydederek bölgesinde ve dünyada önemli bir ülke haline geldiğine dikkati çekti. Erdoğan'ın gönderdiği taziye mesajlarında, Türkiye ve Özbekistan'ın önümüzdeki süreçte ikili, bölgesel ve uluslararası platformlardaki işbirliğini karşılıklı güven esasında halklarının yararına olacak biçimde geliştireceklerine inandığını da vurguladığı öğrenildi.

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