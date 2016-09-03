Dargeçit’te sıcak çatışma!

Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 1 korucu şehit oldu.

Dargeçit ilçe girişinde bulunan güvenlik noktasına bir grup terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesinin ardından çıkan çatışmada 3 asker, 3 korucu ve sivil bir kadın yaralanmıştı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

2 ASKER, 1 KORUCU ŞEHİT

Dargeçit İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehitlerin sayısı 3'e yükseldi. Geçici köy korucusu Yılmaz Alpsoy ile Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören uzman çavuşun ardından, 1 er de doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

1 uzman çavuş, 1 er ve 1 geçici köy korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan 1asker, 2 korucu ve sivil kadının tedavileri sürüyor.