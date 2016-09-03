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Dilek Dündar'ın yurt dışına çıkışına izin verilmedi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 13:46 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 13:47
Dilek Dündar'ın yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Dilek Dündar'ın yurt dışına çıkışına izin verilmedi

Yurtdışına kaçan ve bir daha geri dönmeyen Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın Havalimanı'ndan Almanya'nın başkenti 'e gidişine "zayi " kullandığı gerekçesiyle izin verilmedi

Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın Almanya'nın başkenti 'e gidişine, "zayi " kullandığı gerekçesiyle izin verilmedi.

Dündar, bugün tarifeli uçakla Berlin'e hareket etmek üzere Havalimanı'na geldi. Yurt dışına çıkış işlemleri sırasında görevli polis memuru, Dündar'ın pasaportunda yapılan kontrolde "zayi" bilgisinin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine pasaportuna el konulduğu Dündar'a tebliğ edildi. Konuyla ilgili tutanak tutuldu.

Yurt dışına çıkışına izin verilmeyen Dilek Dündar, havalimanından ayrıldı.

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