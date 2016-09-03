Dilek Dündar'ın yurt dışına çıkışına izin verilmedi

Yurtdışına kaçan ve bir daha geri dönmeyen Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'nın başkenti Berlin'e gidişine "zayi pasaport" kullandığı gerekçesiyle izin verilmedi

Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın Almanya'nın başkenti Berlin'e gidişine, "zayi pasaport" kullandığı gerekçesiyle izin verilmedi.

Dündar, bugün tarifeli uçakla Berlin'e hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Yurt dışına çıkış işlemleri sırasında görevli polis memuru, Dündar'ın pasaportunda yapılan kontrolde "zayi" bilgisinin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine pasaportuna el konulduğu Dündar'a tebliğ edildi. Konuyla ilgili tutanak tutuldu.

Yurt dışına çıkışına izin verilmeyen Dilek Dündar, havalimanından ayrıldı.

CAN DÜNDAR YİNE KIVIRDI!

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