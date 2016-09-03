Edirne’de 3 vali yardımcısı ve 1 kaymakam meslekten ihraç edildi!

EDİRNE’de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan 3 vali yardımcısı ve 1 kaymakam meslekten ihraç edildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Edirne Vali Yardımcıları Salih Altınok, Ahmet Kaya ve Mustafa Serdar Bakır ile Lalapaşa Kaymakamı Faysal Yılmaz, devlet memurluğundan ihraç edildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Süloğlu Kaymakamı Numan Altay'ın ismi ise listede yer almadı.