Erdoğan bugün Putin yarın Obama ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Çin’de Rusya lideri Putin ile Suriye, ABD lideri Obama ile PYD’ye desteği ve Gülen’in iadesini görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın başlayacak 11'nci G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Çin'in Hangzhou kentine gitti. Zirvede sürdürülebilir gelişme, uluslar arası ticaretin gelişimi, kapsayıcılık, küresel ekonomik görüşmelerin yanı sıra son dönemde dünyayı etkileyen siyasi gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 16.15'te görüşecek. Uçak krizinden sonra 9 Ağustos'ta Rusya'nın St. Petersburg şehrinde ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda ilk adımı atan iki lider, bu görüşmeden 25 gün sonra yeniden bir araya gelecek. Ekonomi, ticaret ve enerji alanlarının yanısıra Suriye'deki gelişmeler detaylı olarak ele alacak. Erdoğan G20'ye son kez matılacak olan ABD Başkanı Barack Obama ile ise yarın görüşecek. Erdoğan, Obama ile görüşmesinde 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgi aktaracak ve bu darbenin planlayıcısı olan Fetullah Gülen'in iadesi konusunu en üst düzeyde gündeme getirecek. Erdoğan ayrıca Obama'ya PYD-YPG'ye verilen destekten duyulan rahatsızlığı dile getirilecek. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İtalyan Başbakanı Matteo Renzi ile dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda Türkiye'nin AB üyeliği süreci ve mülteci sorunu ele alınacak. Erdoğan, bugün ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile de ikili görüşmeler yapacak.