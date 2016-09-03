FETÖ’cülere ihraç öğretmene müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, KHK ile 28 bin öğretmeni meslekten ihraç ederken, kapatılan dershanelerin öğretmenlerine sözlü sınavla sözleşmeli öğretmen olma yolunu açtı

Resmi Gazete'de önceki gece yayımlanan 672, 673 ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile eğitimde önemli adımlar atıldı. MEB'de bakanlık merkez teşkilatı ve okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan 28 bin 63 öğretmen kamu görevinden ihraç edildi. MEB açığa alındığı halde ihraç edilmeyen yaklaşık 15 bin öğretmen hakkında soruşturmalarını sürdürecek ve akıbetlerine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu'nda karar verecek. FETÖ ile bağlantısız olanlar görevlerine iade edilecek.



158 KİŞİNİN YURTDIŞI DENKLİĞİ İPTAL

MEB bursuyla yurtdışında farklı ülkelerde okuyan 158 kişinin bursu kesildi, diplomaları iptal edildi. FETÖ ile bağlantılı olan bu öğrencilerin MEB bursu ile aldığı akademik kariyerleri de geri alındı. Öğrencilerin çoğunluğunun ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya'da eğitim aldıkları tespit edildi.



DERSHANE ÖĞRETMENİNE MÜJDE

Son KHK ile dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler kamuya geçebilecek. Bu durum 14 Mart 2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışan ve 1 Ocak 2014 itibarıyla en az 6 yıl sigorta primi ödenenler için geçerli olacak. Öğretmeler, KPSS şartı aranmadan, 6 ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı oldukları takdirde boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilecek. Söz konusu öğretmenler başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere kalkınmada birinci öncelikli bölgelere atanacaklar. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 bin öğretmen alımı için mülakatların devam ettiğini belirterek, "Maliye Bakanlığından ilave 15 bin öğretmen alımı için izin istedik. Dolayısıyla 30 bin öğretmenimizi en kısa zamanda atamak istiyoruz ki yeni eğitim, öğretim yılında hiçbir eksiklik olmasın." dedi.