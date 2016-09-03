Genelkurmay'dan flaş açıklama

Harekatın 11'inci gününde Arap İzzah, El Fursan, El Rai bölgesinde İdalat, Talyah Garbiyah ile Kubba Turkuman Havaalanı, koalisyon güçleri desteğinde harekat icra eden Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından ele geçirildi. El Rai'nin güneyinde bulunan Vukuf bölgesinde tespit edilen DAEŞ mensubu teröristlere ait iki hedef, 13.00-13.24 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile ateş altına alınarak imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 11'inci gününde Arap İzzah, El Fursan, El Rai bölgesinde İdalat, Talyah Garbiyah ile Kubba Turkuman Havaalanı, koalisyon güçleri desteğinde harekat icra eden Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidin bertaraf edilerek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü belirtildi.

Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DAEŞ'le mücadeleye yönelik aldığı kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, El Rai'nin güneyinde bulunan Vukuf bölgesinde tespit edilen DAEŞ mensubu teröristlere ait iki hedefin, 13.00-13.24 saatleri arasında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

TEYİT EDİLMEYEN HEDEFLERE ATEŞ AÇILMIYOR

Etki altına alınması uygun bulunan terörist hedeflerin, hedefin imhası için gerekli ve orantılı ateş sağlayan uygun mühimmatla (akıllı/güdümlü) bir plan dahilinde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, kesin terörist olduğu teyit edilmeyen hedeflerin ise asla ateş altına alınmadığı kaydedildi.

AÇIKLAMADA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Fırat Kalkanı Harekatı'nın 11'inci gününde, şu ana kadar Arap İzzah, El Fursan, El Rai bölgesinde İdalat, Talyah Garbiyah ile Kubba Turkuman Havaalanı, koalisyon güçleri desteğinde harekat icra eden ÖSO birlikleri tarafından ele geçirilmiştir. Harekat devam etmektedir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir."

TSK ÇOBANBEY'E GİRDİ