Görevden ihraç edilen Müftülerin isim listesi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan 1. soruşturma kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığından ihraç edilen Bin 519 personelin içinde 1 il müftüsü, 6 il müftü yardımcısı ve 25 ilçe müftüsü bulunmakta.
GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN MÜFTÜLER:
1) Bitlis İl Müftüsü Abdülkerim AKBABA
İL MÜFTÜ YARDIMCILARI LİSTESİ
1) Bursa İl Müftü Yardımcısı: İsmet ATAÇ
2) Çorum İl Müftü Yardımcısı: Selahattin BOZKURT
3) Gümüşhane İl Müftü Yardımcısı: Salih SAĞLAM
4) Malatya İl Müftü Yardımcısı: Mehmet KURT
5) Mersin ilç Müftü Yardımcısı: Yusuf İzzettin KONUK
6) Osmaniye il Müftü Yardımcısı: Ali YAZICI
İLÇE MÜFTÜLERİ LİSTESİ
1) Samsun İli Yakakent İlçe Müftüsü: Kadir KÖTÜLÜKETMEZ
2) Bolu İli Seben ilçe Müftüsü: Mustafa YILDIZ
3) Bolu İl Yeniçağ İlçe Müftüsü: Mehmet KAPUCU
4) Burdur İli Çavdır İlçe Müftüsü: Aziz ERKAN
5) Burdur İli Gölhisar İlçe Müftüsü: Birol DEVECİ
6) İzmir İl Konak İlçe Müftüsü: Zeki AKSOY
7) Bursa İli Osmangazi ilçe Müftüsü: Cahit ÇETİN
8) Çanakkale İlİ Bozcaada İlçe Müftüsü: Haşim KESKİN
9) Çanakkale İli Ezine İlçe Müftüsü: Metin ÖZEL
10) İzmir İli Karabağlar İlçe Müftüsü: Abdulcebbar ALTUN
11) Çorum İli ortaköy İlçe Müftüsü: Erol KÖSEOĞLU
12) Edirne İli İpsala İlçe Müftüsü: Kazım TEKYEKÜN
13) Eskişehir Çifteler İlçe Müftüsü: Mustafa ONAT
14) Eskişehir Sivrihisar İlçe Müftüsü: Karabay ÖZDEMİR
15) Giresun Görele İlçe Müftüsü: İsa KAYNAK
16) Iğdır İli Karakuyunlu İlçe Müftüsü: Mahmut ESMER
17) Kilis İl Musabeyli İlçe Müftüsü: Mehmet Taciddin OKUYUCU
18) Kocaeli İlİ Derince İlçe Müftüsü: Birol NURLU
19) Manisa İli Gölmarmara İlçe Müftüsü: Necati IŞIK
20) Muğla Marmaris İlçe Müftüsü: Hasan ERSÖZ
21) Sinop İli Dikmen İlçe Müftüsü: Sami SİPAHİOĞLU
22) Şanlıurfa İli Birecik İlçe Müftüsü: Mahmut TUZ
23) Afyonkarahisar İli Çay İlçe Müftüsü: İbrahim YILDIRIM
24) Antalya İli Gündoğmuş İlçe Müftüsü: Mehmet ÇOŞKUN
25) Elazığ İl Sivrice İlçe Müftüsü: Selahattin BULUT