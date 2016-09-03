HSYK'dan yeni hakim ve savcı alımı!

HSYK 3. Dairesi, 956 adli yargı hakimi adayı ve Cumhuriyet savcısı adayının mesleğe kabulüne karar verdi. HSYK 1. Dairesi'nin yayınladığı kararname ile de bin 418 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üçüncü Dairesi, 956 adli yargı hakimi adayı ve Cumhuriyet savcısı adayının mesleğe kabulüne karar verdi.

HSYK'nın internet sitesinde, meslek öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilenlerin listesi yayımlandı.

Söz konusu 956 hakim ve savcı adayının görev yerleri 7 Eylül Çarşamba günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek kura töreniyle belirlenecek.

BİN 418 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

HSYK Birinci Dairesi "2016 Yılı Eylül Ayı Adli ve İdari Yargı Kararnamelerini" yayımladı.

Buna göre adli yargıda bin 314 hakim ve cumhuriyet savcısı ile idari yargıda 104 hakimin görev yerleri değişti.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Önder Kabasakal Ankara Batı Hakimliğine getirildi. Kabasakal, kararnamede görev yeri değişen tek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu.

Öte yandan Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin MHP'de kongre yapılmasına ilişkin karara yönelik ihtiyati tedbir kararı alan Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Yunus Aras ise Tekirdağ Hakimliğine atandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Cevdet Aydemir İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zafer Koç İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Durdu Özer ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.