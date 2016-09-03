İlk charter uçuşu gerçekleşti!

Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşların yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasından sonra ilk charter uçuş gerçekleşti.

Antalya'nın turizmdeki en büyük iki pazarından biri olan Rusya Federasyonu ile yaklaşık 8 aydır devam eden charter uçuş yasağı, 28 Ağustos 2016 günü Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev tarafından imzalanan kararname ile kaldırıldı.

SU TAKIYLA KARŞILANDI

Türkiye'ye yönelik yasağın kaldırılmasının ardından Rusya'dan ilk charter uçuş bugün yapıldı. Moskova'dan kalkan Royal Flight Havayolları'na ait Boeing 767 tipi uçak, 309 yolcusuyla saat 19.55'te Antalya Havalimanı 2'nci Dış Hatlar Terminali'ne indi. Uçak, su takıyla karşılandı.



Rus turist kafilesi, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, havalimanı yetkilileri ve Odeon Tur firması temsilcileri tarafından karşılandı. Bu yıl charter uçuşla Antalya'ya gelen ilk Rus turistler, 2'nci Dış Hatlar Terminali'ne körükten giriş yaptı. Rus turist kafilesine çiçekle bir tarafında Türk, diğer tarafında Rus bayrağı bulunan kokart armağan edildi. İlk charter uçuş Odeon Tours-Coral Travel firması aracılığıyla gerçekleşti.