İstanbul için sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Sinop, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Ardahan, akşam saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde Adana'nın güney, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI ŞÖYLE:

Ankara:Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Konya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 25

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34