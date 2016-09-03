İşte ilk sivil orgeneral

Düzce Valiliği görevinden Milli Savunma Bakanlığında 1. derece kadrolu müsteşarlık görevine getirilen Ali Fidan sivil orgeneral oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan son KHK'da yer alan düzenlemeyle, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatındaki sivil kadroların TSK'daki rütbe karşılıkları belirlendi.

İLK SİVİL ORGENERAL

KHK'da yer alan düzenlemeyle, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatındaki sivil kadroların TSK'daki rütbe karşılıkları belirlendi. Haberturk'ün haberine göre, rütbe karşılıkları müsteşar için orgeneral, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için korgeneral, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkanı ve genel müdürler için tümgeneral, genel müdür yardımcıları ve müstakil daire başkanları için tuğgeneral, daire başkanları için albay olarak belirlendi.

KHK'ya göre, askeri protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde rütbe karşılığı esas olacak. Sivil yöneticiler, rütbe karşılıkları doğrultusunda lojman ve sosyal tesislerden de yararlanacak. Geçen hafta yapılan atama ile MSB'nin ilk sivil müsteşarı olan eski Düzce Valisi Ali Fidan'a "orgeneral" rütbe karşılığı verildi.

ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 Bolu Gerede doğumlu Ali Fidan, İÜ Kamu Yönetimi mezunu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Fidan, İller İdaresi'nde genel müdürlüğe kadar çeşitli kademelerde görev yaptı. Kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinden sonra 2015'te getirildiği Düzce Valiliği'nden MSB Müsteşarlığı'na atandı.

Geçen hafta MSB Müsteşar Yardımcılığı'na getirilen Yunus Emre Karaosmanoğlu "tümgeneral" haklarına kavuştu. MSB'de Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Abdullah Yaldız, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Recep Kemal Akyürek atandı.