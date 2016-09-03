KADEM Bursa Temsilciliği açıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Artık bu ülkede yaşamanın bedeli daha ağır. Çünkü şehitlerimizin kanı, gazilerimizin üzerimizde hakkı var. Yetim kalan çocukların, dul kalan kadınların ahdi var. Bu nedenle artık işimiz daha çok, derdimiz daha fazla. Hainlerin açtığı gediği bizler yeniden onaracağız." dedi.

Bayraktar, KADEM Bursa Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, derneğin 2013'te kurulduğunu söyledi.

Derneğin 3 yıl gibi kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Bayraktar, "KADEM, derdi çok, vakti az, hedef sahibi kadınların işlerinden artırdıkları zamanı toplum hizmetine sunma gayretinde olduğu bir oluşumdur. Derdimiz öncelikle bu ülkeye hizmet etmektir. Bu yolda toplumun yarısını teşkil eden kadınların sorunlarının çözümüne kakı sağlamaktır." diye konuştu.

KADEM'in açtığı temsilciliklerle kadın ve kadın sorunlarını ilgilendiren alanlarda derinleşerek büyüdüğünü dile getiren Bayraktar, derneğin gündem belirleyen bir misyona sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 14 yıldır çok önemli bir sosyal dönüşüm gerçekleştirdiğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu süreçte kadınların üstlendiği misyon, dikkate değerdir. 2002 ile mukayese ettiğimizde birçok alanda kadın varlığının çok daha etkin olduğunu görüyoruz. İş dünyasında kadın varlığı, dikkat çekici biçimde artmıştır. 2003'te 114 bin olan kadın yönetici sayısı, 2016'da yüzde 82'lik artışla 208 bine ulaşmıştır. Kadın girişimciliği, inanılmaz bir artış göstermiştir. Kadınların yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 13'ten yüzde 40'lara çıkmıştır. Kadınlar hemen her alanda eğitim almış, mesleki açıdan kendilerini geliştirmiştir."

"15 TEMMUZ HEPİMİZ İÇİN BİR MİLAT"

Türkiye'nin yakın zamanda çok önemli bir sınavdan geçtiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye adeta bir beka sorunuyla karşı karşıya geldi. İstiklalimize kasteden bir darbe girişimi yaşadık. O geceye dair hepimizin tabii ki farklı hikayeleri var. Allah bir daha böyle bir geceyi bize yaşatmasın. Neyse ki milletimizin engin feraseti ve cesaretiyle bu işin üstesinden geldik. Bu ülkede adeta yeniden doğduk. 15 Temmuz hepimiz için bir milat, kurumlarımız için yeni bir evredir. Artık bu ülkede yaşamanın bedeli daha ağır. Çünkü şehitlerimizin kanı, gazilerimizin üzerimizde hakkı var. Yetim kalan çocukların, dul kalan kadınların ahdi var. Bu nedenle artık işimiz daha çok, derdimiz daha fazla. Hainlerin açtığı gediği bizler yeniden onaracağız. Her alanda ülkemizi ve milletimizi yüceltecek işler yapacağız. 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın duruşu, hepimiz adına bir gurur vesilesidir. Tankların karşısına dikilen kadınlarımızın cesaretini kutluyorum. 15 Temmuz'da bir destan yazılmışsa kadınlarımız, bu destanın kahramanlarıdır. Bu onur, yiğit erkekler kadar cesur kadınlarımıza da aittir."

Bayraktar, 15 Temmuz'un yüklediği yeni görevlerle, dernek çatısı altında hep birlikte önemli işler yapılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Daha sonra, Bursa Valisi İzzettin Küçük, KADEM Genel Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz ile Bayraktar, dernek temsilciliğinin açılış kurdelesini kesti.