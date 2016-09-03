Keskin nişancıların kullandığı gizli tünel bulundu

ÖSO'nun Cerablus'ta ele geçirdiği bir köyde, terör örgütü DAEŞ'in keskin nişancılarının kullandığı gizli bir tünel bulundu.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, DAEŞ'ten kurtardıkları Suriye'nin Cerablus bölgesindeki bir köyde, keskin nişancı teröristlerin kullandığı gizli bir tünel buldu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin batı kıyısında terör örgütlerine yönelik mücadelesini yoğunlaştıran ÖSO güçleri, Sucu Çayı'nın kuzey yakasındaki Hırbe köyünü kurtarmasının ardından bölgede tuzaklanan patlayıcı düzeneklerini ortadan kaldırmak için yaptıkları aramalarda 30 metre uzunluğunda bir tünele rastladı.

HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞLER

Fırat'ın doğu kıyısına hakim bir noktada olan ve DAEŞ terör örgütüne bağlı keskin nişancılar tarafından kullanıldığı anlaşılan tünelin genişliği, 4-5 kişinin bir arada kalabileceği büyüklükte. Teröristlerin uzun süre dışarıya çıkmadan barınmasına imkan verecek şekilde hazırlanmış tünelde yiyecekler, tuvalet ve uyuma için alanlar bulunuyor. Akü kullanılarak aydınlatması yapılan tüneldeki en ilginç ayrıntı ise cibinlik tutturulmuş bir karyola görülmesi oldu. AA muhabirine bilgi veren ÖSO güçleri, tünelin kaya kadar sert bir toprak zeminine yapıldığını, köyü ele geçirmelerinden hemen önce içeridekilerin burayı terk ettiğinin anlaşıldığını bildirdi.

BİRÇOK YERLEŞİM BÖLGESİ TEMİZLENDİ

Yaklaşık 3 yıldır DAEŞ terör örgütünün elinde bulunan Cerablus'u kurtarmak amacıyla 24 Ağustos'ta büyük bir operasyon başlatan ÖSO kuvvetleri, aralarında Cerablus'un da olduğu bir çok yerleşim bölgesini terörist unsurlardan temizledi.

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