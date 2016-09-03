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Ilıcak'a bir darbe daha

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 13:15 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 13:27
Nazlı Ilıcak'a bir darbe daha
Nazlı Ilıcak'a bir darbe daha

Gazeteci Ilıcak'ın koruması Serdar A, 'nın Milas ilçesinde tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gazeteci Ilıcak'ın koruması tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Nazlı Ilıcak'ın koruması Serdar A, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Milas'taki evinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.

NAZLI ILICAK SAVCILIKTA FETULLAH'I BÖYLE SATTI