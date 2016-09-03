Nazlı Ilıcak'a bir darbe daha

Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın koruması Serdar A, Muğla'nın Milas ilçesinde tutuklandı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gazeteci Nazlı Ilıcak'ın koruması tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Nazlı Ilıcak'ın koruması Serdar A, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Milas'taki evinde gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.NAZLI ILICAK SAVCILIKTA FETULLAH'I BÖYLE SATTI