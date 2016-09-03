O ilde FETÖ'den 515 kişi tutuklandı!

Diyarbakır Valiliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1319 kişi hakkında idari, 1162 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 515 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan soruşturmaların bilançosunu açıkladı. Darbe girişiminde halkın milli iradeye sahip çıkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından il genelinde FETÖ/PDY'ye karşı adli ve idari çalışmaların başlatıldığı belirtilen açıklamada, vali yardımcıları kaymakamlar, hakim ve savcılar, askeri kurumlar, emniyet, Dicle Üniversitesi'nin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaların yapıldığı kaydedildi. Diyarbakır'da bugüne kadar yapılan çalışmalarda, 1319 kişi hakkında idari, 1162 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, 515 kişinin tutuklandığı, 391 kişinin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, 207 kişinin ise serbest kaldığı belirtilerek, 49 kişinin gözaltı işleminin sürdüğü kaydedildi.