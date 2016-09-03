PKK'ya büyük darbe: 46 terörist ölü ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ve Van'ın Çaldıran ilçesinde 46 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 33 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari/Çukurca'da devam eden operasyonda; 33 bölücü terör örgütü mensubu terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 30 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (yaralı), beş doçka uçaksavar makineli tüfek mevzii imha edilmiş ve beş doçka uçaksavar makineli tüfek ele geçirilmiştir" denildi.

VAN'DA DA 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek bölgesine yönelik hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.