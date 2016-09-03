SABAH yazdı kayyum doğruladı

FETÖ’nün kasası avukat Şenocak’ın banka hesabından çıkan 800 milyon lirayı duyuran SABAH’ın haberine kayyum Hasan Ölçer’den doğrulama geldi

FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in Türkiye'de vekaletini verdiği 5 avukattan biri olan Fevzi Cem Şenocak'ın banka hesabında 800 milyon lira olduğu belirlenmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise bu paranın avukatın hesabında olmadığını söylemişti. Ancak kayyum Hasan Ölçer, 800 milyon liranın FETÖ'nün avukatının hesabında olduğunu söyledi.



BAŞSAVCI NEDEN 'YOK' DEDİ?

Darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ soruşturmasında 16 çalışanıyla birlikte gözaltına alınan Şenocak Hukuk Bürosu sahibi Av. Fevzi Cem Şenocak tutuklanmış, banka hesabındaki para ise gündeme bomba gibi düşmüştü. SABAH, 18 Ağustos'ta "FETÖ'nün 800 milyonluk avukatı" başlıklı haberiyle skandalı kamuoyuna duyurmuştu. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise tutuklu Avukat Şenocak'ın banka hesaplarında 800 milyon liraya rastlamadıklarını belirtmiş ve başsavcılık resmi internet sitesinden bu yönde açıklama yapmıştı. Avukat Şenocak'ın sahibi olduğu Şenocak Hukuk Bürosu ile bazı şirketlere kayyum atandı. Kayyumların yaptığı incelemede Şenocak'ın hesabında 800 milyon lira olduğu belirlenirken, konuyla ilgili açıklama yapan kayyum Hasan Ölçer, "Bu paranın var olduğunu teyit ediyorum. Bu paranın FETÖ'nün tüm bölge himmeti olduğunu düşünüyoruz, paraların kaynaklarını bulmaya çalışıyoruz. Cemaatin Türkiye'deki önemli kasalarından biri olduğunu düşünüyoruz. Araştırmalarımız bu yönde olup geçmişe dönük banka kayıt, hesap, havale giriş ve çıkışlarını mercek altına aldık. Avukatın hukuk bürosunun para trafiğini araştırıyoruz. Ayrıca bu avukatın çok lüks bir hayatı var" diye konuştu. Şenocak'ın örgütün Karadeniz bölge kasası olduğu öne sürüldü. Kayyum Ölçer, FETÖ'nün avukatının yüklü banka hesabının yanı sıra değerleri 700 bin lirayı bulan lüks garajı olduğunu da açıkladı.