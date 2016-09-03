Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK’lı teröristlerin kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız'ın Sakarya’daki baba evine ateş düştü.

Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız şehit düştü. Şehit Cansız'ın Kaynarca İlçesine bağlı Cebek Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Ali Cansız'ın evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans hazır bekletilirken, şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Zaman zaman feryatların yükseldiği evde fenalık geçiren şehidin yakınlarına ambulansta müdahale edildi. Öte yandan şehidin 4 erkek bir kız kardeş olduğu ve abisi Hüseyin Cansız'ın da Bingöl'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

ANNESİNİ TESELLİ ETMİŞ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız'ın 2 gün önce annesini telefonla arayarak, 'Çatışmaya girmiyoruz. Nöbet tutuyoruz" diye teselli ettiği öğrenildi.