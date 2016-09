Talimatı veren de yöneten de Gülen

FETÖ'nün yurtdışı okullarında 15 yıl öğretmenlik yapan A.Ö. :



17 Aralık'tan sonra örgütün Senegal imamı Hoşoğlu bize "Merak etmeyin. Her şey düzelecek. Yeşiller bizi kurtaracak" dedi



Darbenin talimatını TSK'daki FETÖ'cülere 4 Nisan sohbetinde yeşil kaftan giyerek veren Gülen, 15 Temmuz'u bizzat kendisi yönetti



FETÖ/PDY'nin yurtdışı okullarında uzun yıllar öğretmenlik yapan ve etkin pişmanlıktan yararlanan A.Ö., darbeye kalkışan örgütün bilinmeyenlerini deşifre etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na 12 Ağustos'ta gelerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten A.Ö., "15 Temmuz darbe girişiminin talimatını veren bizzat Fetullah Gülen'dir ve yöneten de kendisidir"dedi. İşte anlattıkları:



YEŞİLLER KURTARACAK... Avrupa'da bulunan yardımlar Time To Help kanalıyla cemaate geliyordu. Boğaziçi Derneği isimli resmi izni olan dernek dağıtımı yapıyordu. Derneğin başkanı Mehmet Lütfü A. Senegal imamı ise aynı zamanda Batı Afrika'nın bölge imamı olan Zafer kod adlı Adnan Hoşoğlu. Hoşoğlu 17 Aralık'tan sonra Fildişi'ne teftişe gidildiğinde bize "Merak etmeyin, her şey düzelecek" dedi. TSK'yı kastederek "Yeşiller bizi kurtaracak" diye konuştu. Hoşoğlu, Pensilvanya'ya sık sık gider ve doğrudan Gülen'den aldığı talimatları bizlere iletirdi. Fildişi FETÖ imamı Mehmet Lütfü A. da birçok kez Pensilvanya'ya gidip Gülen'den talimat almıştır.



YEŞİL KAFTAN... Gülen, 15 Temmuz'da tsk içine yerleştirdiği isimlerle darbe girişiminde bulunmuştur. Önce 17-25 Aralık'ta adliye ve emniyet kanadındaki FETÖ mensuplarını kullanmış ve başarılı olamayınca "Yeşiller" diye tabir ettiği TSK içindeki örgüt mensuplarını harekete geçirmiştir. Son konuşmalarından birinde yeşil kaftan giyinerek gizemli şekilde bu talimatı örgüt mensuplarına vermiştir. Gülen'e ait örgüt mensupları gerek adliye gerek mülkiye, MİT, TSK ve benzeri stratejik kurumlarda yıllarca yapılanmışlardır.



HAKAN ŞÜKÜR'ÜN İSTİFASI... Mehmet Lütfü A., 17 Aralık'tan bir hafta evvel Pensilvanya'ya gidip geri döndü. Geldikten birkaç gün sonra 17 Aralık gerçekleşti. Geldiğinde Gülen'in moralinin iyi olduğunu, dershane kapatma hususlarının düzeltileceğini belirtmişti. Kendisi bize Gülen'in kendisini ziyaret eden bazı memurlara "Elinizdeki dosyalar neyi gerektiriyorsa gereğini yapın" şeklinde talimat verdiğini aktarmıştı. Hatta aynı toplantıda o dönem milletvekili olan Hakan Şükür ve diğer birkaç milletvekiline, istifa dilekçesi yazılmış.



AFRİKA NİJERYA MISIR... Darbe girişimi başarılı olmayınca Mehmet Lütfü A., moral bozukluğu yaşadı ve Burkina Faso pasaportu almak için uğraştı. Fildişi'ndeki cemaat mensupları arasında Gülen'in, ABD'den, Güney Afrika'ya, Nijerya'ya ve Mısır'a gideceği yönünde söylentiler vardı.



GECE GÜNDÜZ DUA... 15 Temmuz'dan 1 hafta önce Mehmet Lütfü A., bizleri toplayarak "Bu hafta yoğun bir dua talebi var ve herkes cemaatin işlerinin yolunda gitmesi ve başarılı olması için dua etsin" talebinde bulundu. Bu duaların da ByLock programı üzerinden yapılması telkin edilmişti. Daha önce de dua edilirdi ancak gece gündüz şeklinde ilk kez darbeden önceki hafta dua edilmeye başlanmıştı.



ŞİFRELER... Gülen'in ilk defa hâki renk (asker yeşili) bir pardesü giydiğini gördük. FETÖ elebaşısı giydiği kıyafetle, aslında konuşmasının muhatabının TSK içindeki örgüt üyeleri olduğunu şifreli şekilde açık etti. Konuşmasında kullandığı 3 kelime özellikle çok önemli. "Islah ediciler" ifadesi "Yurtta Sulh Konseyi" için. "Kapadokya" ifadesiyle TSK kastediliyor. Polise mavi deniyor. "Serkârlar" ifadesiyle de; TSK içindeki örgüt mensubu komutanlara şifreli bir dille darbe talimatı gönderiyor.