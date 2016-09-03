TBMM’de 41 personel ihraç edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı KHK ile 41 TBMM çalışanı ihraç edildi. MHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Meral Akşener'in danışmanı Esma Bekar da görevinden ihraç edildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri Cemal Öztaş ile İhsan Özgen, Cemil Tutal, Hasan Erikli olmak üzere üç başkan yardımcısı da ihraç edilenler arasında. İhraç edilenler arasında eski Meclis Başkanı Bülent Arınç döneminde işe alınan bir yakının da bulunduğu kaydediliyor. Başbakanlık'tan da birçok personel memuriyetten atıldı. Atılanlar arasında Başbakanlık Müşaviri kadrosuyla tercüman olarak görev yapan Mehmet Abdullah Canbek de yer aldı.