Tendürek bölgesine hava harekatı 13 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek bölgesine yönelik hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "03.07-03.16 saatleri arasında Tendürek bölgesinde, alınan anlık istihbaratların değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile üç defa hava harekatı düzenlenmiş, bölgede 13 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilerek ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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