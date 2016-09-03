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Tendürek bölgesine harekatı 13 terörist etkisiz hale getirildi

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 09:57 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 10:03
Tendürek bölgesine hava harekatı 13 terörist etkisiz hale getirildi
Tendürek bölgesine hava harekatı 13 terörist etkisiz hale getirildi

'ın Çaldıran ilçesi ile ’nın Doğubeyazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek bölgesine yönelik harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "03.07-03.16 saatleri arasında Tendürek bölgesinde, alınan anlık istihbaratların değerlendirilmesi sonucu Türk Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile üç defa hava harekatı düzenlenmiş, bölgede 13 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilerek ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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