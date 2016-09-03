Tendürek Dağı'nda şiddetli çatışma!

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağırı'nın Doğubeyazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında üs bölgesine dönmekte olan askeri birlik saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağırı'nın Doğubeyazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında üs bölgesine dönmekte olan askeri birlik saldırıya uğradı. Akşam saatlerinde Gülizar mevkiinde pusu kuran PKK'lı teröristler uzun namlusu silahlarla ateş açtı. Açılan ilk ateşte birçok askerin yaralındığıı ve şehitlerin de olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgede takviye birliklerle geniş çaplı operasyon sürdürülürken, teröristlerle de yer yer çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Çaldıran'daki opearasyonlar sırasında yaralanan ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'de tedvi altına alınan yaralıları ziyaret eden Van Valisi İbrahim Taşyapan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bugün aynı bölgede yaşanan çatışmayla ilgili bilgi veren Vali Taşyapan, dün 4 şehidin olduğunu, bu akşam da 8 şehit olma ihtimalinin bulunduğunu, ama rakamları netleştiremedikleri için gerekli açıklamayı yarın paylaşacaklarını söyledi. Vali Taşyapan Tendürek bölgesinde 3 günden bu yana "Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur-3" operasyonunda yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"3 günden bu yana Tendürek Dağı'nda operasyonlarımız sürüyor. Yaralı ve şehitlerimiz var. 12 yaralımız bu anda burada tedavi görüyor. Çok şükür durumları iyi hepsinin de. Doktorlarımız gereken ilgi ve alakayı gösteriyor. Bir şehidimizi uğurladık. Bir şehidimiz şu anda burada. Diğer şehiterimizi de hazırlamaya çalışıyoruz. Operasyon devam ediyor. Terörle mücadelemiz bütün kararlılıkla sürüyor. Asker ve polislerimiz ülkede terör bitene kadar mücadeleye devam edecek. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah kısa zamanda yaralılarımız sağlıklarına kavuşacaklar. 2 yaralımızın bacaklarında sıkıntı var. Onlarda en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar inşallah."



Çatışmanın devam ettiği için şehit sayısının netleşmediğini de belirten Vali Taşyapan, "Şu anda bir rakam söylemek doğru olmayacak. Yarın gerekli açıklamaları yapacağız. Dün 4 şehidimiz vardı. Bu akşam da 8 şehit olma ihtimali var ama rakamları netleştiremediğimiz için yarın paylaşacağız. Etkisiz hale getirilen teröristler var ama çatışma devam ediyor, o tespitler çatışmanın ardından netleşecek ve gerekli açıklamalar yapılacak."

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte yaralıları ziyaret eden Vali Taşyapan, hastanedeki doktorlardan da yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.