TSK Çobanbey'e girdi

Fırat Kalkanı operasyonu 11. gününde TSK zırhlıları, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) terör örgütü DAEŞ'le mücadelesine destek vermek amacıyla Suriye’nin Çobanbey ilçesine girdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir grup TSK zırhlısı, Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü DAEŞ'le mücadelesine destek vermek amacıyla sınırdan Suriye'nin Çobanbey ilçesine girdi.

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YOĞUN TOP ATIŞLARI YAPILDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgeyi DAEŞ'den temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı harekatının 11'inci gününde tank ve zırhlı personel taşıyıcıları öğle saatlerinde Kilis'in Elbeyli İlçesi'nden, Suriye'nin Rai kasabasına girdi. Karkamış'tan sonra Elbeyli'den de tankların girişi sırasında sınırda konuşlu birlikler, DAEŞ kontrolündeki bölgeleri Fırtına obüsleriyle yoğun top atışlarıyla ateş altına aldı.

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Bir süredir askeri hareketliliğin devam ettiği Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Salahan Köyü'nde sınır güvenliği için yapılan duvarın bir bölümünün kaldırılarak açılan kapıdan TSK'ya ait tank ve zırhlı araçlar Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Rai kasabasına girdi.

TANKLARIN İLERLEMESİ SÜRÜYOR

Yaklaşık 20 tank, 5 zırhlı personel taşıyıcı, kamyon ve zırhlı araçların sınırın Suriye tarafına geçişi sırasında, sınır birlikleri Rai'nin iç kesimlerinde DAEŞ kontrolündeki bölgeler; Fırtına obüsleriyle ağır bombardımana tutuldu.

Sınırı aşarak Rai'ye giren tanklar ise ilerlemesini sürdürüyor.

PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞİN: LEOPAR TANKLAR DA SEVK EDİLDİ

Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili iki hususa dikkat çeken Caşin, "Bunlardan bir tanesi bu operasyonun tamamen terörle mücadele kapsamında yapılması.. İkincisi ise Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyan bir Türkiye'nin bu operasyonu planlaması ve koalisyonla yürütmesi" dedi. Operasyonun bu yönünü dikkate almayan Batı'ya ve müttefiklerimize dikkat çeken Caşin açıklamasında şunları kaydetti: Dünya bunu görmezden gelmekte ve Türkiye'nin sadece DAEŞ'le değil PYD'ye de yöneldiğine yönelik ithamlarla karşı karşıyayız. Hem Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız dün de ifade etti. Türkiye bu operasyonu sürdürecek ve El-Bab'a doğru gidilecek. Bu operasyonun son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Bölgeye Leopar tanklarda sevk edildi. Bir defa son derece çok iyi bir kurmay planlaması ile yapılmış bir operasyondur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Çobanbey'e girdi

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