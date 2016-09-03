Türkiye ile Çin arasında 4 anlaşma imzalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Hangzhou'da Çin ile Türkiye arasında çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Çin'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme gerçekleştirirken yapılan heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalandı. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yenilenebilir enerji alanındaki işbirliği anlaşması ve kömür alanındaki işbirliği anlaşması imzalandı.

Öte yandan iki ülke arasında Türkiye'nin antepfıstığının Çin'e ithal edilmesi anlaşmalarının imzalandığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN'DE