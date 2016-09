Van Valiliği'nden operasyon açıklaması!

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonların, tüm terörist grupların etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürüleceği bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tendürek Dağı bölgesinde 40-50 terörist unsurun bulunduğu yönünde istihbarat alınması üzerine bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

Bölgede bulunan bölücü terör örgütü PKK mensupları ve elebaşlarının tamamen temizlenmesine yönelik başlatılan planlı operasyonların, generallerin komutasında kahraman güvenlik güçlerince sürdürüldüğünün vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef operasyonlarda arazi yapısının zorluğundan ve çatışmaların şiddetinden dolayı şehitlerimiz olmaktadır. Bu kapsamlı operasyonlar, devletimizin terörü yok etme anlayışı çerçevesinde hava unsurlarımızın da desteğiyle, terörist gruplar tamamen etkisiz hale getirilene kadar sürdürülecektir. Operasyonlarda terör örgütüne çok büyük kayıplar verdirilmektedir. Bu büyük ve her türlü takdire layık olan mücadele, bütün imkânlar kullanılmak suretiyle icra edilmektedir. Sıkışan terörist unsurların tamamen o bölgeden temizlenmesi için güvenlik kuvvetlerimiz her türlü tedbiri planlamakta ve yerine getirmektedir. Devletimizin diğer bütün kurumları da bu mücadeleye gerekli her türlü desteği vermektedir."