Vanlı STK’lardan şehit ailelerine taziye, teröre tepki

Van’da çeşitli alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Çaldıran ilçesinden teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen asker ve kurucuların yakınlarına taziyelerini iletirken, teröre ise tepki gösterdiler.

İHA'ya konuşan 48 STK bileşeninden oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifi Başkan Yardımcısı Sunullah Erçek, Memur Sendikaları Konfederasyonu Van Şube Başkanı Osman Ayşin, Van Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı Kerem Baynal, yaşanan çatışmada şehit olan askerlerin yakınlarına taziyelerini ileterek, teröre tepki gösterdiler. 48 STK bileşeninden oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifi Başkan Yardımcısı Sunullah Erçek, "Doğrusu yaşanan olaylar bizleri üzmektedir. Bu tür çatışmalar maalesef memleketimize bir şey kazandırmıyor. Silahların bir an önce susması gerekiyor. Bölgemize barışın, emniyetin ve huzurun gelmesi gerekiyor. Bu noktada kimin üzerine ne düşüyorsa bir an önce yapmalıdır. 40 yıldır bu çatışmalar kimseye fayda sağlamamıştır. Bunun için adımlar atılmalı ki bunlar da son bulsun. Burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bir an önce bu tür acıların da son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.



"HALKIMIZLA EL ELE VEREREK BUNLARA BİR 'DUR' DEMEMİZ GEREKİR"

Memur Sendikaları Konfederasyonu Van Şube Başkanı Osman Ayşin de yaşanan terör olaylarına tepki göstererek, "Bizler yaşanan terör saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırılar ve yürek yakan haberler ne zamana kadar devam edecek? Bunların yaşanmaması için geceli gündüzlü çalışmamız gerekir halkımızla el ele vererek bunlara bir 'Dur' dememiz gerekir. Güvenlik güçleri ellerinden geleni yapmaktadırlar bizlerde halkımız daha fazla bilinçlendirmek ve halkı bunların kucağına iterek değil. Yanımıza alarak bunlarla mücadele etmeliyiz. Ülkemiz inşallah bu zor günleri de geride bırakacaktır"



"BÜTÜN BUNLARI DA GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Bölgemizde yaşanan elim olaydan bir an önce son bulması temennisinde bulunan Van Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı Kerem Baynal ise "Bölgemizde yaşanan ölümlü her bir olay yüreğimize bir kor olarak düşüyor. ilimiz çaldıran ilçesinde üç gündür devam eden 3 köy kurucusu ile 9 tane askerimizin şehit olması adeta yüreğimizi yaktı. Bizler bölge dinamikleri olarak artık bunların bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama fotoğrafın tamamına baktığımızda ülkemizde büyük bir oyun sahneleniyor. Ama şu çok nettir ki ülkemizin huzurunu, ekonomik, demokratik kazanımlarını ve bölge itibarını zedelemek isteyen güçler var. Dün darbe kalkışması bugün yaşanan terör olayları inşallah bütün bunları da geride bırakacağız. Acımız çok büyüktür Allah şehitlerimize rahmet eylesin yakınlarına sabrı cemiller versin. Bizlere de bir daha böyle acılar yaşatmasın. Memleketimizin de birlik ve beraberliğini bozmasın" diye konuştu.