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'dan Hint gazeteciye 'Mister' tepkisi

  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 08:56 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 09:00
Yıldırım'dan Hint gazeteciye 'Mister' tepkisi
Yıldırım'dan Hint gazeteciye 'Mister' tepkisi

Başbakan , FETÖ terör örgütü lideri Gülen'e 'Mister' diye hitap eden Hint gazeteciye tepki gösterdi.

Başbakan , Çırağan Sarayı'nda düzenlenen " iyi gelecek" konferansının basına kapalı bölümünde yerli ve yabancıgazetecilerin sorularını yanıtladı.

HİNT GAZETECİYE 'MISTER GÜLEN' AZARI

Konferansta kendisine FETÖ terör örgütü lideri Gülen'le ilgili soru soran Hint gazetecinin "Mister Gülen" ifadesine tepki gösteren Başbakan , şunları söyledi:

"MISTER FALAN DEĞİL, TERÖRİST BAŞI MISTER OLUR MU?"

"Mister Gülen' dedin. Mister falan değil. Terörist başı Mister olur mu? Nerede görülmüş? Adam şeytana pabucunu ters giydirmiş. Onca insanın kanına girmiş. Alçak.."