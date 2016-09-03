Yıldırım'dan Hint gazeteciye 'Mister' tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ terör örgütü lideri Gülen'e 'Mister' diye hitap eden Hint gazeteciye tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye iyi gelecek" konferansının basına kapalı bölümünde yerli ve yabancıgazetecilerin sorularını yanıtladı.

HİNT GAZETECİYE 'MISTER GÜLEN' AZARI

Konferansta kendisine FETÖ terör örgütü lideri Gülen'le ilgili soru soran Hint gazetecinin "Mister Gülen" ifadesine tepki gösteren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"MISTER FALAN DEĞİL, TERÖRİST BAŞI MISTER OLUR MU?"

"Mister Gülen' dedin. Mister falan değil. Terörist başı Mister olur mu? Nerede görülmüş? Adam şeytana pabucunu ters giydirmiş. Onca insanın kanına girmiş. Alçak.."