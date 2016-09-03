Yurt görünümlü ihanet karargâhı

FETÖ, Raif Cilasun Kız Kuran Kursu’nu üs olarak kullandı Ege bölge imamı Bekir Baz, İzmirli işadamlarından 7 yıl boyunca burada himmet topladı. Darbe başarısız olunca binadaki kayıt cihazlarının hard diskleri gizlice söküldü

Örgütün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yasadışı yollarla ele geçirdiği İzmir'deki Raif Cilasun Kız Kuran Kursu'nun aynı zamanda bir dinleme üssü olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yurt bölümü de bulunan ve 2006- 2013 arasında 200 kız öğrencinin kaldığı bina, gözlerden uzak olduğu için örgüt üyelerinin rahatça gidip gelmesi için seçilmişti. Binada, FETÖ'nün Ege bölge imamı Bekir Baz, 2 haftada bir perşembe günleri İzmirli işadamlarıyla himmet toplantıları yapıyordu.







GÜLEN MİKTARI SÖYLÜYORDU

Örgüt elebaşısı bu toplantılara telekonferans yöntemiyle katılıp işadamlarına vermeleri gereken himmet miktarını söylüyor, Baz ise Gülen'in tespihini ve okuduğu Kuran-ı Kerim'i işadamlarına dokundurup himmet parası topluyordu. binanın çatı katında asansörün çıkmadığı bölümde, Bekir Baz'ın, özel toplantılar için kullandığı VIP salonu da bulunuyor.







TELEKOM'DAN GELİP SÖKTÜLER

Binanın danışma olarak görünen bölümünün ise ortam dinleme ve görüntü kaydı cihazlarının kontrol noktası olduğu ortaya çıktı. Bu cihazlarla, özellikle himmet toplantılarının kayda alındığı ve işadamlarının söylediği bütün sözlerin Gülen'e aktarıldığı, hatta Gülen'in uzaktan bağlantı sistemiyle binada ne olup bittiğini rahatlıkla izlediği belirlendi. Binanın 2013'te FETÖ'cülerin elinden alınmasının ardından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan gelen 2 görevlinin ses kayıt cihazlarındaki hard diskleri söktükleri, 2 ses kayıt cihazını yanlarında götürdükleri öğrenildi. Binada gizli girişleri olan Beyaz Oda'da, Bekir Baz gibi üst düzey örgüt üyelerinin, Kırmızı Oda'da ise daha alt seviyedeki örgüt elemanlarının konakladığı belirlendi.







BEDDUA SEANSLARI

Örgüte yakın öğrencilere VIP salonunda beddua seansları yaptırıldığı, bu seanslara katılmayan öğrencilerin kurstan çeşitli bahanelerle atıldığı, öğrencilere "Kuran-ı Kerim okumayın. Gülen'in kitaplarını okuyun. Onlarda çok bilgi var" denildiği öğrenildi.







ANA KARARGÂH YAPACAKLARDI

FETÖ'nün binanın ve bir erkek öğrenci yurdunun da olduğu 100 dönümlük arsayı üçüncü şahıslara çok ucuz fiyatlarla aldırdığı ortaya çıktı. Eğer bina tekrar devletin eline geçmeseydi FETÖ aldığı arazilerle toplam 150 dönümlük bölgeye Yamanlar Üniversitesi kuracak, bu kez de üniversiteyi ana karargâh haline getirecekti.



KAYMAKAMA KOMPLO

İzmir Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, 2013'te göreve başlamasının ardından binadaki FETÖ'cü faaliyetlere son verdi. Bu nedenle örgütün hedefi haline gelen Tunç, 2015'te görevinden el çektirilmeye çalışıldı. Ancak halkın baskısı sonucu Tunç yerinde kaldı. Tunç'tan önceki FETÖ'cü kaymakam Veysel Özgür'ün ise binaya sık sık gelip gittiği ortaya çıktı. Özgür, darbe girişiminin ardından Mersin'de tutuklandı.