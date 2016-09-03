‘Yüzüme tükürün’ savunması

Balyoz davasında sahte delillerle askerlere kumpas kuruldukları iddiasıyla haklarında dava açılan gazeteciler Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Tuncay Opçin'in davası dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu Baransu savunmasında FETÖ'nün darbe girişimi ile beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" arasında benzerliklerin olduğunu iddia ederek, şunları söyledi: "15 Temmuz'da AKOM'a, Türk Telekom'a, TRT'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, CNN Türk'e gidildi mi? Bir de 'Balyoz Darbe Planı'na bakın. Aynısı. Orada hepsi yazılıyor. Balyoz'la arasında en ufak farklık varsa gelin yüzüme tükürün. 'Balyoz' gerçek bir darbe planıdır. O haber bugün elime geçse yine yazarım. Ha bire benim üzerime geliyorlar." Çongar ve Altan da Balyoz'un bir darbe girişimi olduğunu savunup haberlerinin gerçeği yansıttığını iddia etti.



OĞUR ÖZÜR DİLEDİ

Yalnızca Oğur yaşananların kumpas olduğunu belirtip "Kötü gazetecilik yapmış biri olarak 52 yıl hapisle ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorum. Balyoz davasında mağdur olan herkesten özür diliyorum, haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi.