ARKADAŞINA GÖNDER ABD, Türkiye'den DAEŞ'i vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

, 'den DAEŞ'i vurdu!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 02:15
ABD, Türkiye'den DAEŞ'i vurdu!
ABD, Türkiye'den DAEŞ'i vurdu!

'nin terör örgütü DAEŞ ile mücadele için 'nin Suriye sınırı yakınına kurduğu HIMARS füze sistemlerinin devreye girdiği ve bu füzelerle DAEŞ hedeflerinin vurulduğu açıklandı.

'nin Ankara Büyükelçiliğince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, "HIMARS" adlı füze sisteminin kurulduğu ve devreye girdiği duyuruldu.

Büyükelçiliğin mesajında, "DAEŞ ile mücadelede -ABD iş birliğinin en yeni adımı." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD güçleri, yeni gönderilen HIMARS sistemiyle dün gece Suriye'de sınırı yakınındaki DAEŞ hedeflerini vurdu." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD, 90 kilometre menzile sahip Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) sınır hattına konuşlandırılması için anlaşmaya varmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs sonunda yaptığı açıklamada, sistemin mayıs ayında gelmesi gerekirken ağustosa kaydırıldığını açıklamıştı.