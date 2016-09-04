Adıyaman'da 7 STK başkanı tutuklandı!

Adıyaman'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 11 sivil toplum kuruluşu başkanından 7’si tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye yakın sivil toplum kuruluşu başkanlarını gözaltına aldı. Örgütün finans ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında SODES projelerinden dolayı sivil toplum kuruluşlarına operasyon yapıldı.



Operasyonda FETÖ'ye yakın çeşitli STK'larda 2013-2015 yılları arasında başkanlık yapan R.E., İ.U., H.A., M.B., H.C., Y.A., Y.K., F.T., A.E. ile bu kuruluşlarda görev alan E.K. ile F.U. sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen sivil toplum kuruluşu başkanlarından Y.A, N.C, H.C., M.B., İ.U., H.A ile bu kuruluşlarda görev alan F.U., tutuklanırken; R.E., F.T., A.E., ile Y.K. ise denetimli serbestlikten faydalanarak serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

