Aydın'da 5 kişi tutuklandı

Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenipazar ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Yenipazar Belediyesi Yazı İşleri Müdürü S.K. ve iş adamı ile öğretmenlerden oluşan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak ve finansal destek sağlamak" suçlarından tutuklandı.