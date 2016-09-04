Hakkari Çukurca şehitlerinden piyade uzman onbaşı Enes Pelit’in cenazesi tekbirler eşliğinde törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önüne götürüldü.

Belediye önünde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48'nci Piyade Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Tokat Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Eroğlu, il protokolü ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tören alanında üzüntü yaşayan babası Ahmet, annesi Hacer, ağabeyi Zülkarneyn ve kız kardeşi Sümeyye'yi yakınları teskin etümeye çalıştı. Şehit piyade onbaşı Pelit'in eniştesi Sadi Çolak, şehidin tabutunun yanına oturarak, "Enes söyle nerenden vuruldun?"' diyerek ağladı. İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kıldırılan cenaze namazı sonra Şehit Enes Pelit, Kayacık Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

OCAK'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Hacer Pelit çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan şehit Enes Pelit'in vatani görevinin sonunda ocak ayında tezkere bırakarak piyade uzman onbaşı olarak askerde kaldığı öğrenildi.