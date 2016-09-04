Demirtaş itiraf etti!

Türkiye şehitlerine ağlarken Demirtaş, Almanya’da PKK’yı terör örgütü olarak görmediğini ilk kez yüksek sesle itiraf etti. Hem TBMM’ye hem partisine ihanet etti.

OYUN BOZULDU PKK AZDI

Bölücü planları Fırat Kalkanı operasyonu ile bozulunca saldırılarını artıran PKK'nın katilleri dün de Hakkari'de 8 askerimizi şehit etti. Her fırsatta eli kanlı örgütün siyasi uzantısı olmadıklarını savunarak seçmenlerini kaldırma yoluna başvuran HDP Eşbaşkanı Demirtaş, gerçeği Almanya'da açıkça itiraf etti.

Suriye sınırındaki hain planı 'Fırat Kalkanı Harekâtı' ile bozulunca saldırılarını artıran terör örgütü PKK'ya en büyük destek her zamanki gibi yine HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Türkiye'nin şehitlerine ağladığı saatlerde Almanya'da Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Demirtaş, PKK´yı terör örgütü olarak görmediğini yüksek sesle dile getirdi. Her fırsatta bölücü örgütün siyasi uzantısı olmadıklarını iddia eden, seçimlerde de 'Türkiye partisiyiz' diyerek kamuoyunu kandırma yolunu seçen Demirtaş, PKK hakkındaki düşüncesini açıkça itiraf etti. Demirtaş, gazetenin "HDP için PKK´ya ve şiddete mesafe koymak neden bu kadar zor?" sorusunu, "Bu zor değil. Binlerce kez söyledim. Biz PKK şiddetini kabul etmiyoruz" diye yanıtladı. Selahattin Demirtaş, PKK´nın eylemlerinin terör olup olmadığı sorusuna ise, "Biz PKK´yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Ancak, sivilleri hedef alan eylemlerini terör olarak nitelendiriyoruz. Bunu protesto etmekten de geri kalmıyoruz" karşılığını verdi.

DEMİRTAŞ'TAN KÜSTAH SÖZLER!

FETÖ'YE DE DESTEK VERMİŞTİ

Üst aklın maşası ne kadar terör örgütü varsa hepsinin arkasında duran HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 15 Temmuz darbe girişimin ardından demokrasiyi savunmak için sokağa dökülen halka "DAEŞ'çiler" diyerek, terör örgütü FETÖ'ye de desteğini ilan etmişti. 'PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini' söyleyerek kamuoyunda tepki oluşturan, partisi içinde de sorgulanmaya başlanan Demirtaş'ın Gazi Meclis'e hangi yüzle geleceği merak ediliyor.