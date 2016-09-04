Erdoğan: Temennimiz güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Obama ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Çin'in Hangzou kentinde ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. İki liderin darbe girişimi sonrası yaptığı bu ilk yüz yüze görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından konuşan Obama, "Mülteciler konusunda hepimiz Türkiye'yi desteklemeliyiz. Başkanlığım sırasında güçlendirdiğimiz güçlü müttefikliğin devamını diliyorum" dedi.

'Model ortaklık devam etmektedir" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra telefonlarla yaptığımız görüşmeden sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldik. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum.

Bölgemizdeki terör eylemleriyle darbe girişiminin art arda gelmesi oldukça manidar. İyi terörist, kötü terörist olamaz. Bunlara karşı takınmamız gereken tavır bellidir.

"GÜNEYİMİZDE TERÖR KORİDORU OLUŞMASIN"

Temennimiz güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın. Güneyimizde bir terör koridoru oluşmaması için Türkiye koalisyon güçleriyle birlikte mücadele vermektedir.

"TERÖRİSTE KARŞI HAZIRLANAN DOSYA GÖNDERİLMİŞTİR"

Darbe girişimi öncesi bu teröriste karşı hazırlanan dosya gönderilmiştir. 15 Temmuz'dan sonra hazırlanmakta olan dosyalar da yine ABD'den gelen heyete daha sonra teslim edilecektir. Onların da çalışmaları şu anda devam etmektedir. ABD Adalet Bakanlığından bir heyet gelmiştir. Şimdi de bizden yine Adalet Bakanlığından bir heyet aynı şekilde ABD'ye, hatta Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız birlikte ABD'ye gidecekler orada da bu çalışmayı birlikte yapacaklardır.

ABD GÖRÜŞMEYİ DUYURDU

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin istediği desteği yeteri kadar çabuk vermemesi nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ifade ettiği gibi 'kendisini suçlu hisseden' ABD, daha öncekilerin aksine bu görüşmeyi ilk duyuran taraf oldu.

Görüşme, Türkiye'nin Suriye'de dengeleri değiştiren Fırat Kalkanı Harekâtı operasyonunun devam ederken gerçekleşiyor. Liderlerin toplantı gündeminde ilişkilerdeki gerilimi derinleştiren PYD konusu ve Fetullah Gülen'in iadesi var.