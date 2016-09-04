Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da halkla bir araya geldi. Yıldırım halka seslenirken önemli mesajlar verdi ve terör unsurlarının sınırlarımızdan temizlenene kadar mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz FETÖ kanlı darbe girişimini bastıran bu millet, şunu iyi gördü, FETÖ, PKK'nın değirmenine su taşıyor. PKK da FETÖ'nün değirmenine su taşıyor. Bunların akıl hocası aynıdır. Birisi Pensilvanya'dan emir alıyor diğeri Kandil'den emir alıyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Diyarbakır Valiliği önünde düzenlenen toplu temel atma töreninde konuştu.

Tarih, medeniyet, ilim ve kardeşlik şehri Diyarbakır'ı ve gençleri selamlayan Yıldırım, Diyarbakır'ın, Hevsel Bahçeleri, surları, sarayları, camileri, havraları, hanları, hamamları ile Türkiye'nin güzelliklerine sahip en güzel köşelerinden biri olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın aynı zamanda Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabe kabrinin bulunduğu şehir olduğuna işaret eden Yıldırım, "Diyarbakır, Peygamberimizin mübarek simasını görmüş, ona yoldaşlık yapmış 41 sahabeye de ev sahipliği yapmaktadır. Bu güzel şehrimizde yatan peygamberleri, sahabeyi kiramı, rahmetle minnetle yad ediyorum. Allah hepimizi onların yolundan ayırmasın. Medeniyet şehrinin, tarih şehrinin, ilim şehrinin, kardeşlik şehrinin bu güzel insanlarını yürekten selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ SAYFAYI VATANDAŞLARIMIZLA AÇTIK

Yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Yıldırım, "Yeni sayfayı 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı ay yıldızlı bayraklarıyla Diyarbakır'dan Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a meydanları dolduran, darbecilere göğsüyle siper olan, canını seve seve veren ve Türkiye'yi, Türkiye'nin geleceğini kurtaran siz değerli vatandaşlarımızla açıyoruz. Mardinkapı ruhu, Dağkapı ruhu, Urfakapı ruhu, Simarkapı ruhu, Oğrunkapı ruhu, Yenikapı'yla buluşuyor, Yenikapı'yla kucaklaşıyor." diye konuştu.

Diyarbakırlıların günlerce İstasyon Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttuğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ülkemize, vatanımıza, demokrasimize sahip çıktınız. Diyarbakır İstasyon Meydanı, İstanbul Taksim Meydanı'yla, İzmir Konak Meydanı'yla, Ankara Kızılay Meydanı'yla Van, Şanlıurfa, Malatya, Yozgat, Trabzon, Konya meydanlarıyla yürek yüreğe, omuz omuza kenetlendi. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıktınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da, Türkiye'nin bütünlüğünden yana güçlü bir irade ortaya koydunuz. Ay yıldızlı bayrağınıza, halkın seçtiği cumhurbaşkanınıza, halkın seçtiği Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız."

"FETÖ TOPLUMSAL BARIŞI, KARDEŞLİĞİ KENDİNCE YOK EDECEĞİNİ ZANNETTİ"

Yıldırım, 15 Temmuz'u, "81 vilayetin yüreklerinin birlikte attığı gün" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Bir kez daha kardeş olmanın, bir olmanın, beraber olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya Diyarbakır'dan gösterdiniz. Sağ olun, var olun. 'Bütün darbecilere, bölücü PKK terör örgütüne, DAEŞ'e karşı biriz, beraberiz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' dediniz. Sağ olun, var olun. Demokrasimize, hukuk devletimize, milli iradeye hep birlikte destek çıktık. FETÖ toplumsal barışı, kardeşliği kendince yok edeceğini zannetti. Askerin, polisin, bürokrasinin her tarafına bir mikrop gibi sızdı. Militanlarıyla nifak sokmaya çalıştı. Şimdi görüyoruz ki kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimizin en büyük düşmanı PKK'dır, FETÖ'dür. PKK'nın en büyük destekçisi FETÖ. İkisinin de amacı Kürt ve Türk kardeşlerini hedef alıp, çatışma çıkarmak. Bu alçakça işbirliğini bozan, Türk-Kürt kardeşliğini binlerce yıldır gönül bağıyla devam ettiren milletimize teşekkür ediyorum."

FETÖ'nün suçüstü yakalanmasının, Kürt vatandaşlarının hakları açısından da tarihi bir fırsat olduğuna dikkati çeken Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün militanları artık Doğu'nun, Güneydoğu'nun kalkınması için attığımız adımları engelleyemeyecekler. 15 Temmuz'dan sonra PKK kanlı yüzünü bir daha gösterdi. Masum insanların kanını dökmüş ve bütün milletimize acı yaşatmıştır. 15 Temmuz FETÖ kanlı darbe girişimini bastıran bu millet, şunu iyi gördü; FETÖ, PKK'nın değirmenine su taşıyor. PKK da FETÖ'nün değirmenine su taşıyor. Bunların akıl hocası aynıdır. Birisi Pensilvanya'dan emir alıyor diğeri Kandil'den emir alıyor. Ancak bu millet, büyük millet. Ne FETÖ'ye ne PKK'ya, bölücülere bu memleketi bırakır mıyız? Diyarbakır izin verir mi?

Bu şanlı milleti kimsenin bölmeye, parçalamaya gücü yetmeyecektir. Siz sadece FETÖ'ye değil Diyarbakır'da, Silvan'da, Cizre'de, Şırnak'ta, Silopi'de, Nusaybin'den, Dargeçit'te, Yüksekova'da hendek kazdıranlara, halkı isyana davet edenlere gereken cevabı verdiniz mi? Allah sizden razı olsun. Bunun için sizlere 79 milyon adına teşekkür ediyorum."

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN DEMİRTAŞ'A SERT TEPKİ

PKK EN ALÇAK, EN KATİL TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Başbakan Binali Yıldırım, PKK'nın en alçak, en katil terör örgütü olduğunu belirterek "Hiç merak etmeyin, bunların sonu yakındır. Bunlar çocuklarımızı asla dağa çıkaramayacaklar. Çünkü daha çok yatırım yapacağız. Çocuklarımıza daha fazla gelecek hazırlayacağız. Bunların kirli amaçlarına erişmesine mani olacağız." dedi.

Yıldırım, vatandaşlara, "Siz sadece beynini Pensilvanya'daki terör başına teslim edenlere değil, beynini Kandil'deki terör baronlarına teslim edenlere de direndiniz. Demokrasi nöbetlerinde FETÖ terör örgütünü lanetlediğiniz gibi PKK'yı da lanetlediniz" diye seslendi.

HDP Eş Başkanının Almanya'dan "PKK terör örgütü değildir" ifadesini kullandığını hatırlatan Yıldırım, "Peki, PKK terör örgütü değilse Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi kim katletti? Tanışık Köyü'nde Dürümlü mezrasında masum, aslan yürekli, Diyarbakırlı 16 kardeşimizi kim katletti? Diyarbakır'da bomba patlatarak beş masum vatandaşı arabanın içinde diri diri kim yaktı? Diyarbakır'da önceki dönem milletvekilimizin, Oya Eronat'ın fidan gibi evladını kim katletti? 'PKK terör örgütü değildir' diyenlere, Diyarbakır'dan güçlü bir ses, PKK en alçak, en katil terör örgütüdür." diye konuştu.

Yıldırım, "Hiç merak etmeyin, bunların sonu yakındır. Bunlar çocuklarımızı asla dağa çıkaramayacaklar. Çünkü daha çok yatırım yapacağız. Çocuklarımıza daha fazla gelecek hazırlayacağız. Bunların kirli amaçlarına erişmesine mani olacağız." ifadelerini kullandı.

Ay yıldızlı bayrağın önemine değinen Yıldırım, bayrağın birleştirici olduğunu, rengini şehitlerin kanından aldığını dile getirdi. Yıldırım, bayraktaki hilalin bağımsızlığı gösterdiğini, yıldızın ise hayatını bu ülkenin geleceği, bağımsızlığı için seve seve veren şehitleri temsil ettiğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin 14 yıl boyunca milletin refahı, mutluluğu için durmadan çalıştığını belirterek ülkenin her köşesinde çocukların güvenle, huzurla, umutla gelecek hayallerinin gerçekleşmesini sağladığını kaydetti.

"62 KATRİLYON YATIRIM YAPACAĞIZ"

Milletin bütün renklerini, farklılıklarını zenginlik olarak gördüklerini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şundan emin olun ki, biz bu hain örgütlerin ülkemizin huzurunu bozmasına, milletimizin birliğini bozmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Türk, Kürt hangi milletten olursa olsun kardeştir, onları birbirine düşürmeye çalışanlar da kalleştir. Biz, tarihimizi, medeniyetimizi beraber inşa ettik. Bu topraklarda kader birliği yaptık, geçmişimizi birlikte inşa ettik. Gelecekte de omuz omuza kol kola birlikte yürüyeceğiz. Bundan 12 yıl önce Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde Diyarbakır'da tarihi bir konuşma yaptı. 'Bizim üç tane kırmızı çizgimiz var. AK Parti'nin iktidarında bölgesel milliyetçilik yok, ırkçılığa dayalı milliyetçilik, dine dayalı milliyetçilik yok' dedi. AK Parti olarak kırmızı çizgilerimize bağlı kaldık. Biz bölgeyi, Diyarbakır'ı inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz."

Yıldırım, Diyarbakır'ın da içinde olduğu 23 ili kapsayan, kapsamlı yatırım ve destek projesini başlattıklarını ifade etti. Bu projeyle yılda 200 bin kişiye iş ve aş verecek fabrikalar kuracaklarını vurgulayan Yıldırım, 4 yılda sadece devlet eliyle 23 vilayete 62 katrilyon yatırım yapacaklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım'dan Demirtaş'a sert tepki

DESTEKLERİ VERMEK BİZİM GÖREVİMİZ

Başbakan Binali Yıldırım, "Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi" paketini açıkladığı Diyarbakır'da, 23 ile planlanan kamu yatırımının 62 milyar TL olduğunu, bunun özel sektör yatırımları ile birlikte 140 milyar TL'ye ulaşacağını vurguladı. İşadamlarına seslenen Başbakan Yıldırım, "Gelin yatırımı buralara yapın. 'Yapacağız, istihdam oluşturacağız' deyin. Güvenliğinizi sağlamak bizim görevimiz. Destekleri vermek bizim görevimiz" dedi.

Başbakan Yıldırım, Diyarbakır Cahit Sıtkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi Tanıtım Programı"nda 23 ili kapsayan yatırım paketini açıkladı. Yıldırım, gençlere destek için 8 girişimci merkezi kurduklarını belirterek, bütün bu civarda üretilen malların tanıtımını bizzat kendilerinin yapacağını kaydetti. Bu amaçla, bu merkezlerin her birine birer adet büyük fuar merkezi inşa edeceklerini anlatan Yıldırım, "Bir başka müjdemiz, devletin ihtiyaç duyduğu her türlü alımı da buradaki fabrikalardan yapacağız. Ürettiğiniz ürünleri nasıl satacaksınız diye derdiniz olmayacak. Türkiye dünyaya 4 milyar dolar yardım yapıyor. İşte bu yardımları buradaki fabrikamızda üretilen mallarla yapacağız. Üretimin pazarlaması diye bir dert olmayacak. Üretimini Doğu'da ve Güneydoğu'da yapan bütün yatırımcılarımıza kamunun alım garantisini vereceğiz. Polisimizin, askerimizin kıyafet ihtiyacı var. AFAD, Kızılay ve sosyal güvenlik kurumlarının ilaç, medikal ihtiyaçları var. Bu bölgede üretenlere diyoruz ki; 'Sen bunları yap, alıcısı biziz kardeşim.' Satma derdin olmayacak. Bütün bunların yıllık maliyeti 1 milyar 300 milyon. Toplam tutarı ise 16 milyar TL" dedi.

"TARIM VE HAYVANCILIĞA 3,7 MİLYAR TL YATIRIM"

Her türlü gelir getirici hayvancılık faaliyetlerine önem vereceklerine dikkat çeken Yıldırım, "Tarımsal desteklerimizi havza bazında gerçekleştireceğiz. Yem bitkileri ekimine yüzde 50 daha destek ilave edeceğiz. Sertifikalı tohum kullanımını ve üretimini destekliyoruz. Bu destekleri bu bölgelerde yüzde 50 artıracak vereceğiz. Bu sayede ürün verimliliğinde yüzde 25 bir artış hedefliyoruz. Sulamaya ve toplulaştırmaya hız vereceğiz. Miras yoluyla tarlalar bölünüyor. Dolayısıyla hiç kimse bu işten bir şey anlamıyor. Şimdi bu toplulaştırma ile daha büyük parseller elde edilecek ve tarım işletmeciliği ile elde edilen ürün daha fazla olacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da tarım ve hayvancılık işlerinin geliştirilmesi için tam 3,7 milyar liralık yatırım yapacağız. Ayrıca yıllık ek olarak 380 milyon TL tarım ve hayvancılık desteği vereceğiz" diye konuştu.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, GÜNEYDOĞU İÇİN YATIRIM PAKETİNİ AÇIKLADI

"KARAYOLLARINA 8,5 MİLYAR TL YATIRIM"

Pakette birçok desteğin olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şu ifadelerde bulundu:

"6 bin 900 kilometrelik yeni elektrik iletim hattı döşeyeceğiz. Bu yatırımlar için harcayacağımız para 3 milyar 150 milyon TL. Bu yörelerdeki doğal enerji kaynaklarını vatandaşın hizmetine sunacağız. Petrol doğalgaz aramaları için 900 milyon TL bütçe ayırdık. Toplam 900 kilometre uzunluğuna sahip 27 adet güvenlik yolu yapıyoruz. Terörden hasar gören 322 kilometre yolu tamamen yeniliyoruz. 2 kilometrelik 2 köprü, 71 kilometre uzunluğunda 28 tünel yapacağız. Karayolları yatırımları için bölgede harcayacağımız para 8,5 milyar TL."

"BÖLGENİN KURTULUŞU TARIMDA"

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki yörelerde bir milyon hektarlık sulanabilir alanın yüzde 20'sinin sulamaya açıldığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geri kalan kısmın yüzde 80'inin sulamaya açılması için tam 5 katrilyon bütçe ayırdık. Önümüzdeki 4 yıl iki konu bölge için önemli. Sulanabilir tarım arazilerini arttıracağız. Bölgenin kurtuluşu tarımda. Arazilerin sulanmasında. Terör örgütü ne kadar uğraşırsa uğraşsın Silvan Barajı'nı yapacağız. Buradaki Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki 1,1 milyon hektarlık sulanabilir alanın yüzde 45'ini açtık. Geri kalanı için de 5,5 milyar TL yatırım yapacağız. Böylece önümüzdeki 4 yılda sulanmayan arazi kalmayacak. 10 milyar TL yatırımla toprakları suyla buluşturmuş olacağız. Böylece bolluk ve bereket buralardan fışkıracak. Sulu tarım bölgede çok daha gelişecek. Bu sulamayla 3,7 milyarlık tarım gelirinde artış olacak. Yılda 10 milyar yatırım yapıyoruz, bir yılda 4 milyarı geri geliyor. Böyle bir yatırım var mı? 2,5 yılda kendini amorti ediyor. İçme suyu yatırımlarımızı da tamamlanıyoruz. 260 milyon metreküplük su temini var. 781 kilometre su dağıtım hattı döşeyeceğiz. Toplamda günlük 45 bin metreküplük suyu arıtacak tesisler yapacağız. Bu içme suyu yatırımlarının toplam bedeli 700 milyon TL'dir. Ulaştırma, enerji ve sulama yatırımlarının maliyeti 27 milyar TL."

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM GÜNEYDOĞU TEŞVİK PAKETİNİ AÇIKLADI

"100 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPILACAK"

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Bayburt ve Gümüşhane toplam 100 adet ağız ve diş sağlığı merkezi projesinin hızla tamamlanacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunların bir kısmı yapılıyor. Bir kısmı da yeni başlayacak. 3 yıl içerisinde 100 tesisimiz tamamlanmış olacak. Toplam tutarı 3 milyar TL. Doğu ve Güneydoğu illerimizde 351 tane toplum sağlığı, 660 tane tane yeni merkez açacağız. Toplam 1011 tane merkez açacağız. Toplam tutarı 1 milyar 100 milyon TL olacak. Değerli doktor ve sağlık çalışanları sizlerin yaşayacağı konutları da unutmadık. 253 milyon TL ile toplam 34 bin 800 lojman ve hekimevi yapacağız. Sağlık yatırımlarını hızla tamamlanıyoruz. Devlet hastaneleri, ilçe hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri, fizik tedavi merkezleri, madde bağımlılığı merkezleri, sağlık ocakları yatırımlarını süratle tamamlıyoruz. Bunların tamamının yatak kapasitesi 17 bin 770. Ve alan olarak da 4 milyon 250 bin metrekare. Bu sağlık merkezinde diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist gibi çalışanlar olacak. İlk etapta hastanelerimize 35 milyon TL'lik tıbbi cihaz gönderiyoruz. Bölgedeki sağlık yatırımlarımız özetle tutarı 4,5 milyar TL'dir."

GENÇ VE ÇOCUKLARA SPOR TESİSİ MÜJDESİ

Gençler ve sporcular için yeni spor tesisleri yapacaklarını anlatan Yıldırım, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapmaları için, terör belasından uzak bulunsun diye çok önemli yatırımlarımız var. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor alanlarıyla daha fazla buluşturacağız. Spor barıştır, kardeşliktir, hoşgörüdür. Şırnak'ta 12, Mardin'de 13, Van'da 7, Muş'ta 4 tane büyük spor tesisi yapıyoruz. Mahalle tipi futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahalarını önemsiyoruz. Terörden etkilenen illerimize 15 yeni gençlik merkezi açıyoruz. 40 tane de mobil gençlik merkezini faaliyete geçiriyoruz. 20 bin gencimize yönelik yurt içi kamp ve 10 bin gencimize yönelik yurt içi hareketlilik projemizi hayata geçiriyoruz. Gençlerimize yönelik bu saydığımız yatırımlarımızın toplam tutarı da 434 milyon TL'dir. Peki bunları niye yapıyoruz, çünkü bizim için İstanbul neyse Diyarbakır da o, İzmir neyse Mardin de o, Ankara neyse Van da o. Çünkü biz doğusu ile batısıyla, kuzeyi ile güneyiyle 79 milyon biriz, beraberiz ve birlikte Türkiye'yiz. Ne ekonomik ne sosyal ne de kültür bakımından doğu, batı, kuzey ve güney ayrımı asla yapmadık. Bunun ispatı bu saydığım 23 ile AK Parti iktidarından önceki 14 yılda 30 milyar TL, AK Parti iktidarındaki 14 yılda 80 milyar TL yatırım yapılmış. Neredeyse 3 katı. Terörle mücadeleye rağmen. Terörü bitirdiğimizi düşünün. Bizi kimse tutamaz, uçarız, uçarız. Hem uçarız hem de bölgeyi ayağı kaldırırız."

"TÜRKİYE ETRAFINDAKİ MAZLUMLARIN DA GARANTİSİ"

Türkiye'nin sadece kendi milletinin değil, etrafındaki mazlum milletlerin de garantisi olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "Onun için Türkiye'ye saldırıyorlar. Neden bütün mihraklar Türkiye'nin üzerine geliyor. Çünkü Türkiye çökerse buradaki hesapları tutacak. Türkiye ayakta olursa onlara burada ekmek olmayacak. Çünkü bayrağına ve geleceğine güvenen büyük bir millet var. Kim bu ülkede askeri, polisi, korucuyu şehit ediyorsa, kim masum insanları öldürüyorsa ister Kürt olsun, ister Türk olsun bunların hepsi bölücüdür, teröristtir. Onun için bizde etnik düşünce yok. Tek düşünce var. Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan. Buna uyan herkesin başımız gözümüz üstünde yeri var. Buna uymayan herkes bizden, bu milletten korksun. Kim olduğu önemli değil. Bizden göreceği muamele aynıdır. Ülkemizin her bir metrekaresi bizim için aynı kutsallığa sahiptir" dedi.

İLK ZİYARETİNİ DİYARBAKIR'A YAPMIŞTI

Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs'ta AK Parti Genel Başkan adayı gösterildiğinde ilk ziyaretini Diyarbakır'a yapmıştı. Yıldırım, terör örgütü PKK'nın bomba yüklü kamyon patlatması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği Tanışık köyünü ziyaret etmişti. Başbakan Yıldırım, ikinci ziyaretini ise, kısa bir süre sonra, 28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapmış ve yine Tanışık köyünü ziyaret etmişti. Yıldırım, 3,5 ay içerisinde kente 3'üncü ziyaretini gerçekleştiriyor.

Yıldırım'ın, Diyarbakır Valiliği önünde yapacağı toplu açılış töreni ve konuşmanın ardından, "Birlik, Huzur ve Demokrasi Eylem Planı" çerçevesinde yapılan çalışmaları incelemesi bekleniyor.

KABİNE DİYARBAKIR'DA

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Genel Başkan yardımcıları eşlik ediyor.