FETÖ’yle mücadeleye tam destek

Çin’in ev sahipliği yaptığı G20 zirvesinde liderlerin gözü hain darbe girişimine karşı demokrasi destanı yazan Türkiye’nin üzerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşme yaptığı tüm liderlerden gerek Suriye’deki terör şebekelerine, gerek Fetullahçı Terör Örgütü’yle mücadele konusunda tam destek aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Hagzhou kentinde düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında dün ilk olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Erdoğan, Cinping ile Çin Devlet Konukevi'nde bir araya geldi. Görüşmede, özellikle Suriye'deki son gelişmeler, uluslararası terörizmle mücadele ve Çin'de yaşayan Türk soydaşların durumu görüşüldü. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında gelişmeler hakkında bilgi aktarırken, terör örgütü FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şi Cinping yaptığı ikili görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra G20 gündemi de ele alındı.







ANTALYA'DAKİ G20'Yİ ÖVDÜ

Şi Cinping'in, görüşme sırasında Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine desteklerini ifade ettiği belirtildi. FETÖ ile mücadele konusunda da Çin'in Türkiye'nin yanında yer aldığının ifade edildiği görüşmede iki liderin, küresel bir sorun olan terörle mücadele konusunda işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çektikleri kaydedildi. İki lider, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, başbakan yardımcıları düzeyinde kurulan hükümetler arası işbirliği konseyinin çalışmalarına hız verilmesi konusunda mutabık kaldı. İkili ticaret, ulaştırma, enerji ve turizm alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesini kararlaştıran Erdoğan ve Cinping, G20 gündeminin hayata geçirilmesi için beraber çalışma konusunda da görüş birliği içinde olduklarını vurguladı. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Erdoğan ile Hangzhou'da görüşmekten mutlu olduğunu belirten Cinping, Erdoğan'a, "Hangzhou'ya hoş geldiniz" dedi. Geçen yıl Türkiye'nin Antalya'da G20'ye başarılı bir ev sahipliği yaptığını hatırlatan Cinping, bu zirvede Çin heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Cinping, şöyle devam etti: Hangzhou Zirvesi'ne hazırlanırken Türk tarafı hep bizimle etkin iletişim ve istişarede bulunmuş, başarılı tecrübelerini paylaşmış ve birçok yapıcı önerilerini ileri sürmüştür. Bu, stratejik işbirliği ilişkimizin yüksek derecesinin tam bir göstergesidir. Türk tarafıyla sıkı istişare ve işbirliği yaparak G20 Grubu'nun küresel ekonomik yönetişimi alanında daha büyük roller oynamasını arzu ediyoruz.

ATACAĞIMIZ ADIMLAR SÜRECİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ KILACAK