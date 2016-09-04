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'de PKK'dan alçak tuzak!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 02:17
Hakkari'de PKK'dan alçak tuzak!
Hakkari'de PKK'dan alçak tuzak!

’nin Şemdinli ilçesi kırsalında mayın patlaması sonucu yaralanan 3 Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesi kırsalında meydana geldi. Zırhlı aracın geçişi esnasında PKK mensupları tarafından yola döşenen mayının patlaması soncu 3 yaralandı.

Yaralı askerler helikopterlerle 'ye getirildi. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerin birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.